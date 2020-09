World clean up day – Des centaines de kilos de bouteilles récupérés

Des centaines de kilos de déchets ont été récupérés dans plusieurs endroits de la capitale. Des déchets qui constituent pour la majorité du plastique éparpillé un peu partout. C’était durant le mouvement mondial « World Clean Up Day » qui permet d’encourager la population à la lutte contre la pollution à travers des nettoyages citoyens.

Pendant cette journée spéciale, les bacs à collecte Kopakelatra, mis en place depuis maintenant un an, se sont rapprochés de la population tananarivienne par caravane. Une caravane passant par trois points, dont Ambohimanarina, 67Ha, et Ampefiloha. Le mouvement a pour but de challenger tout un chacun de ramener le maximum de bouteilles en plastique à la caravane Kopa­kelatra pour les compacter dans les bacs à collecte mis à la disposition. Celui ou celle qui rapportera le plus de bouteilles, gagnera en contrepartie un bon d’achat sur les trois points de rassemblement où s’arrête la caravane. « Le but de cette action est également de sensibiliser sur le compactage des plastiques au niveau des bacs à collecte », indique Seheno Randriambolamanana, Corpo­rate Communication Manager STAR.