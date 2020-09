Une assemblée des employés prévue au Magro Behoririka

Les locaux de la société « Triple A » à Behoririka ont été scellés depuis un mois. Pour cause de fermeture administrative temporaire le 19 août, aucune activité n’est opérée au sein du magasin et sa réouverture n’est pas, pour l’instant, annoncée. Les portes sont restées fermées du fait que l’administration fiscale ne soit pas revenue sur sa décision de suspendre les activités de la société. Ainsi, ambitieux de « protéger le travail et les activités » face à la situation vécue par la société depuis un mois, le gérant du « Triple A » a convoqué tous les employés à une assemblée générale qui sera prévue se tenir au Magro Behoririka.