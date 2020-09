Fianarantsoa – La ligne ferroviaire FCE en pleine relance

L’autorail appelé Micheline est remis en état et vient d’effectuer hier un essai de circulation entre la gare de Fianarantsoa et celle de Vohimasina. Cet engin devait depuis l’an dernier servir de moyen de locomotion privatisable aux groupes de voyageurs férus de découverte. Pouvant être loué à un tarif spécifique, la Micheline autrefois appelée Vikoviko est sur le point d’être remise sur les rails.

Tandis que la ligne ferroviaire reliant Fianarantsoa à Manakara et connue sous le nom de FCE attend ses nouvelles locomotives et voitures-voyageurs, le viaduc de Sahasinaka est totalement achevé et sa réception technique a eu lieu en juin selon les cheminots. La réfection de ce viaduc a empêché pendant une durée initiale de cinq mois la desserte directe entre Fianarantsoa et Manakara. Chaque voyage en train au départ de Fianarantsoa a dû se terminer à la gare de Sahasinaka sans pouvoir franchir le viaduc alors occupé par des travaux. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a ensuite empêché tout mouvement sur les voies ferrées.

Et en ce déconfinement total, tandis que l’autorail Micheline reprend du service, l’unique locomotive de la FCE est actuellement hors d’usage. A Fianarantsoa, les cheminots attendent l’acheminement des nouvelles locomotives importées par l’Etat et les voitures-voyageurs qui doivent les accompagner.