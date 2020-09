Convocation Bepc – Des duplicatas délivrés à la dernière minute

Près de quinze candidats ont reçu des convocations auprès de la CISCO Tana-ville après avoir fait des réclamations.

C’est le grand jour pour les candidats à l’examen du BEPC. Mais certains ont été privés de leurs convocations avant le déroulement des épreuves. La raison étant le non-paiement des frais de scolarité durant les derniers mois de révisions. « Nous avons reçu des candidats qui n’ont pas obtenu leurs convocations auprès de leurs établissements. Près de quinze étudiants sont venus au niveau de la circonscription de Tana-ville jusqu’à présent », explique Lalaina Ramananantony, chef de la circonscription scolaire de Tana-ville.

Cette décision a été appliquée suivant les instructions du ministère de l’Éducation nationale lors du CEPE. Les candidats à l’examen du BEPC auront également la possibilité de prendre un duplicata auprès des centres d’examen ou encore au niveau de la circonscription scolaire où ils sont inscrits avant le déroulement des examens. En outre, bon nombre de candidats des autres régions qui ne peuvent pas rentrer ont également effectué une demande auprès des circonscriptions scolaires les plus proches. « Des élèves de Fénérive-Est et de Faratsiho ont demandé à passer l’examen à Antananarivo. Après vérification de leurs inscriptions dans le registre du BEPC avec les justificatifs y afférents, ils ont été autorisés à passer l’examen dans les centres les plus proches », enchaîne le chef Cisco.

Visite des salles

La veille de l’examen, les candidats ont procédé à la visite des salles de classe. C’est le cas dans le sous-centre CEG N anis an a. Des parents d’élèves et leurs enfants y sont venus en fin de matinée. Pour les élèves que nous avons rencontrés hier, les matières scientifiques sont les plus redoutées. « Les mathématiques et la physique chimie sont les matières que je crains le plus pour la journée de demain (ndlr : aujourd’hui). Traité la science de la vie et de la terre est beaucoup moins stressant par rapport à ces deux matières », indique Kezia.

Les derniers préparatifs comme la désinfection des salles de classes ont été pour la plupart effectués vers la fin de la semaine. Les sujets d’examens ont été remis aux directions régionales de l’éducation nationale la semaine dernière. Ils seront récupérés très tôt aujourd’hui auprès des six arrondissements pour Tana-ville.