Ankatso II – Un incendie dans la cité universitaire

Les étudiants et les riverains ont été saisis de panique lorsqu’une colonne de fumée noire s’est élevée sur la cité universitaire, à Ankatso II, samedi vers 23 h30. Selon un responsable du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un incendie s’est déclaré au bloc amical II. Toujours d’après lui, les premiers témoignages attribuent la cause du drame à un court-circuit.

Les locataires et les riverains se sont serrés les coudes pour sauver les biens et donner l’alerte. Les sapeurs-pompiers et les policiers du commissariat de la sécurité publique chargés de cette circonscription, sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard.

« Un premier bilan fait état de soixante dix étudiants sinistrés et des pertes matéri­elles. L’on ne déplore ni de perte en vie humaine ni de blessé », indique un directeur du ministère de l’Enseigne­ment supérieur.

Ces étudiants dont les logements sont partis en fumée, ont dû être relogés dans un local d’hébergement provisoire.

La maîtrise du feu s’est avérée difficile à cause de la faible pression d’eau et de l’absence de bouche d’incendie. Les sapeurs pompiers ont été contraints d’aller jusqu’à Ambohipo pour s’approvisionner en eau.