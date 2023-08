SIX MORTS À MAROVOALAVO – Un camion happe deux taxis-brousse

Lâché par ses freins en pleine descente, un poids lourd, chargé de trente-deux tonnes de riz, a foncé sur deux taxis-brousse.

Scènes de cauchemar sur la route nationale numéro 2. Six morts ont été répertoriés jusqu’à hier soir vers 21 heures et vingt-sept blessés dénombrés. Tel est le bilan d’un grave accident de la circulation, survenu hier après-midi, à Marovoalavo, au point kilométrique 156+700. Trois véhicules dont un camion porte-conteneur et deux taxis-brousse sont impliqués dans cet accident tragique. Chargé d’une cargaison de riz pesant 32 tonnes, le poids lourd venait de quitter Moramanga et faisait route sur Toamasina avant que le pire ne se produise. Alors qu’il dévalait une forte descente étranglée dans un tournant, une défaillance mécanique se serait produite selon la déclaration du conducteur. Après avoir difficilement réussi à négocier une première chicane qui se serre vers son côté gauche de la chaussée, le camion a déboulé vers la file des véhicules qui roulaient en sens inverse, après avoir loupé une contre-courbe se jetant sur sa droite. À ce moment précis, un premier taxi-brousse s’amenant de la direction opposée est arrivé à sa hauteur. Happé par le conteneur, celui-ci s’est renversé sur l’accotement pour terminer sa course les quatre roues en l’air. En continuant sa course effrénée, le poids lourd a percuté de plein fouet un second taxi-brousse. Projeté hors de la route, ce dernier s’est écrasé dans un ravin en contrebas. Après la collision, le poids lourd s’est lui aussi renversé dans un coin de la route. Le conducteur indique que ses freins à air comprimé étaient devenus inopérants.

Enfants décédés

« Trois personnes dont un enfant ont été tuées sur le coup. Trois autres dont un deuxième enfant ont, par ailleurs, rendu l’âme au Centre de Santé de Base II de Beforona », explique le chef du poste avancé de la gendarmerie nationale à Beforona. « Les blessés ont été, pour leur part, évacués au Centre Hospitalier de Référence du District de Moramanga. L’état de certains d’entre eux demeure préoccupant. Espérons que le bilan n’ait plus à s’alourdir », confie le gradé de la gendarmerie. L’accident s’est produit aux alentours de 15 heures. La circulation n’a pas été interrompue, vu que les véhicules impliqués ne bloquaient pas la route. Une enseignante au lycée technique de Toamasina figure parmi les victimes de l’accident.