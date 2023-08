SANTÉ PUBLIQUE – Chirurgie gratuite pour un millier de personnes

Mercy Ships revient à Madagascar pour une nouvelle mission sanitaire. Ses équipes se préparent à opérer un millier de personnes. Grande mission sanitaire. Le navire-hôpital Mercy Ships va lancer son ancre au port de Toamasina, d’ici peu. Il revient à Madagascar pour une nouvelle mission sanitaire. « Mercy Ships va rester deux ans, chez nous. Les missionnaires médicales vont opérer gratuitement mille cent soixante-douze à mille cinq cent soixante-trois personnes pendant la première année », note Nantenaina Rakotonirina, maire de la commune urbaine de Toamasina, ce weekend. Ces professionnels médicaux, au nombre de quatre cent, réalisent plusieurs types d’interventions chirurgicales, à savoir la chirurgie générale, la chirurgie Oto-rhino-laryngologie (ORL), la chirurgie spécialisée en pédiatrie, la chirurgie reconstructive, la chirurgie orthopédique pédiatrique, la chirurgie ophtalmologique; sauf la chirurgie qui nécessite de long traitement, comme la chirurgie cardiaque. Ces experts et professionnels de santé vont ainsi effectuer des opérations spécifiques telles que l’opération de la cataracte, du bec de lièvre, du goitre, de la fistule, du pied bot, des chirurgies maxillo-faciales et réparatrices ainsi que des soins dentaires.

Leurs missions commencent dès le mois d’octobre lors duquel pourront s’inscrire les intéressés. Tous ceux qui ont besoin de se faire opérer, dans les quatre coins de l’île, peuvent venir car cette mission n’est pas dédiée uniquement aux habitants de Toamasina. Mercy Ships prendra en charge les frais de déplacement de tous. Les patients depuis les zones les plus reculées seront transportés gratuitement vers cette ville portuaire. Les opérations proprement dites commenceront au mois de février 2024. « Il y aura des visites préparatoires. Une admission à l’hôpital sera effectuée, au bord du navire, où aura lieu la chirurgie; puis une consultation post-opératoire et un accompagnent psychosocial pour faciliter le retour des patients dans la communauté où ils ont été maltraités », détaille un représentant des missionnaires. Ce bateau-hôpital est déjà venu à Madagascar, en 2015. Pendant dix mois, mille six cent opérations lourdes et vingt-neuf mille opérations dentaires ont été effectuées. Aucun échec, selon le Mercy Ships. La commune urbaine de Toamasina va avoir besoin d’un bâtiment d’une capacité d’accueil de cent vingt cinq personnes pour héberger les personnes à opérer. M.R.