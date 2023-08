PRÉSIDENTIELLE – La candidature de Rajoelina sollicitée par Toliara

Le déplacement présidentiel à Toliara s’achève sur une note politique. Les maires de la région Atsimo Andrefana demandent à Andry Rajoelina de se présenter pour un second mandat.

Un plébiscite. C’est ce que les élus de la région Atsimo Andrefana, notamment les maires, ont réservé à Andry Rajoelina, président de la République, samedi. À l’unisson, ils appellent à la candidature du chef de l’État à la prochaine course à la magistrature suprême. Le décor a été planté au gymnase, dans le Fokontany de Tsimenatse, Toliara, samedi. L’allocution de Larry Robert Mera Louis, maire de la commune de Mitsinjo-Betanimena, dans le district de Toliara II, a donné le ton. « La région Atsimo Andrefana compte cent vingt-et-un maires. Nous sommes cent onze à vous soutenir. Les maires qui sont debout devant vous, vous soutiennent et sont encore prêts à vous soutenir si vous acceptiez notre demande. Nous vous demandons de vous présenter à l’élection », déclare-t-il, au nom de ses pairs présents en nombre et sous un tonnerre d’applaudissements. « Présentez-vous monsieur le Président. N’ayez aucune crainte. Nous vous soutiendrons jusqu’au bout », renchérit Sidison Dédé Vita, maire de la commune urbaine de Toliara. Le député Jean Rabehaja, élu dans le district de Toliara I, lui aussi, a affirmé son soutien au président de la République. « Nous vous demandons de poursuivre le travail que vous avez fait », déclare-t-il. Sur sa lancée, le parlementaire ajoute que « l’affirmation de la présence de l’État est une réalité ». Le pouvoir s’est appliqué à rétablir la présence de l’État jusqu’au niveau des communes par le biais de différents projets d’infrastructure visant à rapprocher l’administration de la population et à améliorer la qualité des services publics. Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la con­som­mation, a justement mis l’accent sur les réalisations étatiques inaugurées par le Président, à Toliara, et plus largement, dans la région Atsimo Andrefana. Accompagné d’une forte délégation gouvernementale et de parlementaires, ainsi que des maires de l’Atsimo Andrefana, vendredi et samedi, le locataire d’Iavoloha a enchaîné les inaugurations. Il a démarré avec la fin des travaux de réhabilitation de la Route nationale numéro 9 (RN9) et le lancement de la construction du pont de Mangoky, qui sera le pont le plus long du pays. Le marathon d’inauguration s’est poursuivi avec le nouveau siège de la Direction régionale de la sécurité publique (DRSP), qui est le premier bâtiment destiné à la police nationale construit à Toliara depuis l’année 1957.

Bénédiction

Il y a eu ensuite l’inauguration de l’hôtel des finances qui est le plus vaste de tout le pays, puis celle de la centrale solaire sise à Betsinjaka, de la rocade baptisée «rocade de l’émergence», toujours à Betsinjaka, puis une autre rocade nouvellement construite, celle d’Andakoro. Andry Rajoelina a conclu son séjour à Toliara par l’inauguration des marchés “Bazary Fivohara”, à Antaninarenina, et le “Bazary Be”, fraîchement mis aux normes. « Plusieurs réalisations sont faites à Toliara, et j’en suis témoin », affirme le ministre Razafindravahy. Il ajoute « qu’en tant que politicien, je vous soutiens à 100% ». Le membre du gouvernement est également le chef de file du parti « Antoka sy Dinan’ny Nosy » (ADN). Il a démarré sa prise de parole en rappelant que la veille de son déplacement à Toliara, le président de la République s’est rendu au Vatican pour rencontrer le Pape François. Qu’il a reçu la bénédiction du Saint-Père. « Le Pape est notre Rai­amandreny à tous. Pour nous, malgaches, la bénédiction d’un Raiamandreny est importante. Un symbole puissant », souligne le ministre de l’Industrialisation. Il note aussi l’affluence populaire à chaque sortie présidentielle durant cette tournée à Toliara. Un indicatif de l’onction populaire, vraisemblablement. « Je peux en témoigner. Partout où vous étiez, la foule était au rendez-vous. Les habitants de Toliara sont derrière vous. La population malgache est derrière vous [le président de la République] », soutient le membre du gouvernement. Face aux attaques des détracteurs du chef de l’État, justement, Pierre Houlder Ramaholimasy, ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, a lancé durant l’inauguration du “Bazay Be”, que « c’est au peuple qu’appartient le dernier mot. L’onction populaire est la plus importante ». Que ce soit dans la localité rurale d’Ankatsakatsa, pour l’inauguration de la RN9, ou au centre-ville de Toliara pour l’accueil de la flamme des Jeux des îles, une marée humaine en liesse est venue à la rencontre de Andry Rajoelina. « Ma visite de la région Atsimo Andrefana, à Toliara, s’achève ici. (…) Je tiens à remercier les habitants de Toliara, puisque votre accueil m’a touché. Vous n’avez pas changé. Je sens même que votre soutien est plus fort. Vous êtes conscients des efforts que nous avons faits. Ce n’est pas seulement le Pape qui m’a donné sa bénédiction, il y a aussi les différents Raiamandreny que j’ai rencontrés ou qui ont croisé mon chemin durant ce déplacement. Votre amour n’est pas hypocrite. Cet amour est l’énergie qui me pousse à continuer à travailler dur pour le développement de Mada­gascar », déclare Andry Rajoelina en conclusion de sa tournée à Toliara.