INDUSTRIALISATION – L’Odof touche la région Atsimo Andrefana

Quatre unités de transformation industrielles ont été installées dans l’Atsimo Andrefana à travers le projet One District, One Factory.

Bouchées doubles. Le Sud-Ouest de l’île n’est pas en reste en ce qui concerne le projet Odof ou « One District, One Factory ». Quatre nouvelles unités de transformation industrielles ont été installées, samedi, à Toliara, chef-lieu de la région Atsimo Andrefana. Une occasion pour la localité de pouvoir transformer les produits phares de celle-ci. C’est le président de la République Andry Rajoelina, avec le ministre de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, qui ont tenu à remettre en mains propres ces machines à la population de la ville de Toliara. Ces nouvelles unités seront capables de transformer des matières premières comme les arachides, le soja, les tubercules, le riz ou encore le blé en produits finis. « Nous nous rapprochons toujours des jeunes, des coopératives et entreprises locales. Nous avons actuellement une machine qui est capable de transformer les arachides ou encore le soja en huile végétale. Des districts comme celui d’Ampanihy pourront en profiter, car des infrastructures comme cela, nous en installons pour la population », avait confié Andry Rajoelina à la population de Toliara, samedi. Des propos renforcés par Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation. « Ce sont de véritables usines […] quand le président de la République met quelque chose en chantier, cela est avant tout destiné à la population », soulignait-il. Les quatre unités industrielles seront réparties entre les districts de Toliara 1 et 2, Ampanihy et Morombe.

Industrialisation à la base

Parmi les installations fraîchement disponibles dans la région Atsimo Andrefana figure également une unité de fabrication de chips ainsi qu’une ligne de production de nouilles. Des usines qui seront mises à la disposition des coopératives et entrepreneurs Tuléarois qui pourront pleinement en bénéficier d’ici quelques temps. Il y aura également une usine de fabrication de farine à base de grains comme les black eyes, une unité qui sera attribuée au district de Morombe. Actuellement, plus d’une trentaine de districts ont pu bénéficier du projet ODOF qui promeut l’industrialisation à la base au plus près de la population. Cette initiative de « pépinières industrielles » avait été engagée depuis le début de l’année par le ministre de l’Industrialisation, Edgard Razafindravahy, qui l’avait mené dans le but de concrétiser le plan de développement industriel dans la politique de l’Etat.