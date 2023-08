FOOTBALL – COUPE DE LA CAF – Elgeco Plus bat Gaborone United à l’aller

Le club vainqueur de la Coupe de Madagascar en 2022, Elgeco Plus, s’est imposé face au Gaborone United SC sur sa pelouse, au match aller du premier tour de la Coupe de la CAF.

Victoire d’entrée à l’extérieur. Début idéal, Elgeco Plus s’est imposé par un but à zéro, samedi, face au Gaborone United Sporting Club, au National stadium de Botswana. La rencontre compte pour le match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Bel entame de compétition donc pour l’équipe du By-pass, comme d’ailleurs lors de ses quatre précédentes participations à cette joute continentale. L’unique but de la victoire a été l’œuvre du renfort, l’attaquant de l’Ajesaia, Fenohasina Gilles, inscrit à la 25e minute. Le portier Nina Rakotoasimbola a fait un long dégagement, quatre joueurs de l’Elgeco Plus ont fait circuler le ballon en triangle quand, soudain, le capitane des Oranges, Dino, tente un tir de loin. Surpris par la frappe de ce dernier, le gardien de but du club de la capitale botswanaise a mal capté la balle. L’un des meilleurs buteurs de l’Orange Pro League, Feno, a profité de la situation. Il a vite intercepté le ballon, puis a assuré sans trop de complexe la finition. «C’était une victoire difficile. Nous n’avons pas pu tâter le terrain avant le match, ce qui nous a rendu l’entame du match compliquée. Mais les joueurs ont combattu et nous avons eu cette victoire», confie le coach Jimmy Randafison.

Un pas en avant

Le club hôte a réagi et a tout fait pour remonter la pente, mais le gardien de but des Barea, Nina, a bien défendu sa cage pour garder le mince avantage. Pour bien appliquer le système de défense à outrance et contre-attaque rapide, l’entraineur Auguste Raux a opté pour la formation 4-3-3 en alignant comme onze premiers entrants, avec comme gardien de but Nina. Les quatre défenseurs, de droite à gauche, ont été Benteke, Tony, Datsiry, Tsila. Au milieu, il y a eu Doddy, Mamisoa, Dino le capitaine. Enfin, les trois attaquants ont été Neste, Feno et Onja. Confirmé auprès des dirigeants du club, le match retour aura lieu le dimanche 27 aout, au stade Barea à Mahamasina, à 21h30, jour de pause après la phase de groupes des Jeux des Iles de l’océan Indien. La délégation malgache quitte le Botswana, ce jour, pour arriver au pays, demain mardi. Ce sera aussi le cas des Botswanais. «Il faut rester prudent au retour. Il faut ne faut pas sous-estimer le club de Gaborone United, qui est une bonne équipe», souligne Jimmy. En cas de qualification, Elgeco Plus rencontrera au deuxième tour un club sud-africain, le Supersport United FC. Le match aller est programmé, entre le 15 et le 17 septembre et celui du retour le 29, le 30 septembre ou le 1er octobre.