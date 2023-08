ÉNÉRGIE À TOLIARA – Les panneaux solaires pliables présentés

La ville de Toliara bénéficie d’un système d’hybridation en énergie. La technologie a été présentée officiellement au président de la République, Andry Rajoelina.

En évolution. La centrale énergétique de Toliara possède désormais 2.9 Mégawatts de production d’énergie solaire. Celle-ci est en hybridation avec la centrale thermique classique d’une capacité de production de 9 Mégawatts. « La particularité de la centrale photovoltaïque est que les panneaux solaires sont pliables. C’est-à-dire qu’ils peuvent être rangés pour ne pas être exposés aux grands vents et pluies comme ce qui a été le cas lors du passage du cyclone Batsiraï en début d’année », explique le représentant de Filatex Energy, lors de la présentation de la centrale à une lourde équipe gouvernementale et au président de la République Andry Rajoelina. C’était samedi dernier. La centrale solaire est établie dans la commune rurale de Betsinjaka, à l’entrée de Toliara via la RN7. Une démonstration de pliage des panneaux solaires a été organisée et des explications techniques ont été apportées. Au représentant de Filatex Energy, la société exploitant la centrale pour la Jirama, d’expliquer que la centrale solaire peut assurer 50% des besoins énergétiques journaliers de la ville de Toliara en journée. 75 kilomètres de réseaux de distribution d’électricité ont été rénovés ou installés afin d’arriver à ce projet d’hybridation. Par ailleurs, 7.7 milliards d’ariary par an sont économisés en fuel grâce au système d’hybridation solaire, apprend-on des divers discours de samedi dernier.

Districts

Au maire de Betsinjaka, Ferdinand Rakoto Arson, de profiter de l’occasion pour demander davantage d’éclairages pour les quatorze « fokontany » composant sa commune. « Depuis l’aéroport, jusque derrière la centrale de la Jirama, il n’y a pas assez d’éclairages monsieur le président », s’est-il adressé à Andry Rajoelina. Il a été ordonné par le président alors d’installer des éclairages depuis l’aéroport qui est désormais un aéroport international. De même que dans les « fokontany » de Betsinjaka où la population vit encore dans le noir. Dix jours ont été accordés au ministre de l’Energie pour accomplir la mission. L’électrification des districts de Betioky Sud et d’Ampanihy est indiquée en bonne voie d’amélioration car chacun possèdera un Mégawatt de production incessamment. Les communes des districts de Morombe comme Befandriana Sud, Ambahikily et Tanandava station, celles de Toliara II comme Andranohinaly et Ankililoaka ne sont pas « oubliées ». Taolagnaro inaugurera bientôt une centrale hybride de 9 Mégawatts ainsi que d’une centrale éolienne. La région Androy avec les districts de Tsihombe, Bekily et Ambovombe, soit treize localités au total, a été indiquée comme bénéficiant d’une amélioration de l’électrification, disponible à partir de mars 2024. Pour clôturer la cérémonie d’inauguration de la centrale de Toliara le week-end dernier, le président de la République a interpellé le maire de Betsinjaka ainsi que le gouverneur de la région Atsimo Andrefana, sur la nécessité de rendre propre la route depuis l’aéroport vers la ville de Toliara. « Les touristes, qui vont affluer avec l’actuel statut international de l’aéroport de Toliara, ne devraient pas voir des insalubrités. Vous avez deux jours pour tout nettoyer. J’enverrais bientôt un camion et cinq bacs », a-t-il déclaré.