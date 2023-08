CCESCA – Dama et Erick Manana rendent hommage à Raoul

Dama et Erick Manana ont fait un spéctacle mémorable au CCESCA Antanimena, hier. Sur scène, les deux artistes ont partagé leur musique en fusionnant leurs talents de guitaristes.

Dama et Erick Manana ont partagé la scène pour la première fois en quatre ans au CCESCA Antanimena, hier. L’événement, intitulé « Feo roa, gitara roa », a été une célébration poignante de la musique et de l’amitié, agrémentée d’un vibrant hommage au regretté Raoul. Sous les projecteurs, Dama et Erick Manana ont uni leurs voix et leurs talents de guitaristes pour captiver le public. Leur complicité sur scène a été marquée par des moments d’intimité musicale et des duos éblouissants, ravivant ainsi des souvenirs précieux pour les fans présents. Un hommage émouvant a été rendu à Raoul à travers l’interprétation de plus de huit titres emblématiques. « Raoul est le grand frère de Dama et il m’a écrit une chanson pour que je puisse monter sur scène pour la première fois. Pour lui rendre hommage, nous avons revisité quelques-unes de ses chansons », déclare Erick Manana. Les moments magiques de la soirée ont également été ponctués par la participation du fils de Dama, Maharo, qui a rejoint son père sur scène pour interpréter des titres tels que « Mipololotra » et « Mpanao politika ».

Partage musical

Des collaborations exceptionnelles ont émergé entre Dama et la talentueuse chanteuse Voara, qui a envoûté le public avec sa voix unique dans des duos mémorables comme « Omaly tolakandro » et « Nakaiza ny tanteliko teto ». L’événement a été une surprise pour les fans, car Dama et Erick Manana avaient annoncé initialement que le spectacle serait une réunion intime entre eux deux. Cependant, ils ont choisi de partager leur musique et leur énergie avec les nouvelles générations comme Voara et Maharo. Le spectacle a également été marqué par la parfaite synchronisation des deux artistes à la guitare. Tantôt c’est Erick Manana qui chantait tandis que Dama faisait vibrer les cordes, tantôt c’était l’inverse. Des moments de véritable complicité musicale ont été soulignés, notamment dans des titres tels que « Izay ratranao dia feriko » et « Mbola hoavy », où les deux guitares se sont entrelacées pour créer une harmonie envoûtante. « Les deux artistes sont comme le Dama et Erick Manana que je connais depuis mon enfance. Le spectacle m’a fait voyager vers ma jeunesse. Avec des paroles qui ont des messages essentiels en présentant avec leurs voix très spéciales », ajoute Hajaniaina, un des spectateurs.