ATHLÉTISME – Des comptes à la Poste pour les médaillés

Encouragements et promesses adressés aux athlètes de la FMA, se sont succédé lors de la remise des compléments alimentaires par la Paositra Malagasy samedi, au stade d’Alarobia.

À quatre jours du début de la XIe édition des JIOI à Madagascar, la préparation de tous nos athlètes est dans la dernière ligne droite. Pour renforcer les acquis durant les longs mois de préparation, suivis du dernier regroupement avant la compétition, en guise d’encouragement aux athlètes de la Fédération malgache d’athlétisme (FMA), le directeur général de la Paositra Malagasy (Paoma), Richard Ranarison, et son équipe sont venus au stade d’Alarobia, samedi, pour leur remettre de quoi renforcer leur énergie, comme un pack, des bananes, des yaourts et autres lots alimentaires. Le point marquant de cette journée a été la promesse d’ouverture d’un compte au nom de chaque médaillé en athlétisme. « Sous tutelle du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications dont le premier responsable, Tahiana Razafindramalo, est le ministre coach de la discipline athlétisme, la Paoma est venue soutenir nos athlètes en apportant quelques goûters. Elle est partie prenante dans la XIe édition des JIOI car trois de nos employés, à l’exemple de Clarisse Rasoarizay, vont défendre les couleurs de Madagascar durant ces jeux», confie Richard Ranarison. Le soutien apporté par la Paositra Malagasy s’étalera jusqu’au 1er septembre, car le directeur général et son équipe reviendront les voir, le 28 aout et le 1er septembre pour apporter d’autres encas.

Primes spéciales

Très impliqué dans la recherche des performances par les athlètes malgaches, Richard Ranarison a promis à tous les médaillés en athlétisme, que quelle qu’en soit la couleur, la Paoma ouvrira à chacun un compte. « Pour les pousser à se surpasser, pour chaque athlète qui réussira à monter sur le podium, la Paoma ouvrira un compte ‘Tsinjolavitra’. Bien évidemment, le montant n’est pas le même, mais il sera calculé selon la couleur de la médaille obtenue. Nous n’évoquons pas ici le montant, mais ce sera une belle somme qui ravira le bénéficiaire », conclut de directeur général de Paositra Malagasy. Ce geste a été très apprécié par les athlètes et, en guise de reconnaissance, ils ont promis de faire le nécessaire pour remporter le plus de médailles possibles pour Madagascar. Le geste de la Paoma va dans le même sens que celui du ministre coach, Tahiana Razafindramalo, qui a promis, lui aussi, de donner des primes spéciales à tout médaillé de la discipline quelle qu’en soit la couleur. Le pari est donc ouvert.