La pandémie a bloqué la mise en œuvre de greffe de cornée pour l’année dernière. Trente personnes attendent leur opération.

Par rapport à la liste nationale, trente personnes sont actuellement en attente de greffe de cornée dans le pays. Dix autres personnes bénéficient de transplantation gratuite cette année. La cornée est l’enveloppe antérieure et transparente de l’œil. Elle transmet la lumière au cristallin et à la rétine. « Durant les deux jours qui vont suivre, nous effectuons la greffe de cornée sur dix personnes et ce grâce à la collaboration entre l’Hospice civile de Lyon, CHU de Lyon et la banque des Yeux et l’association Santé Développement à Grenoble avec le ministère de la Santé publique et du CHUJRA service Ophtalmologie », indique la Professeur Léa Raobela, Chef de service Ophtalmologie au niveau du CHUJRA.

Les patients quant à eux son t plus jeunes. « Nous accueillons des patients à partir de 13 ans atteints de la maladie de Keratocône et qui nécessitent une intervention en urgence. Le plus âgé et de 78 ans. Mais tout dépend de la gravité de la maladie, la maladie se stabilise à partir de 35 ans. Dans la mesure où celle-ci arrive à un stade avancé, l’opération s’évère nécessaire pour le malade », renchérit le Professeur. Depuis 2012, les ophtalmologues Français ont formé les spécialistes malgaches sur la transplantation.

Allègement

Comme d’autres maladies, les causes peuvent être multiples du fait d’une blessure ou par une infection bactérienne affectant la cornée. « Les blessures ainsi que des microbes et les frottements à l’issue d’une conjonctivite allergique pourraient être à l’origine du kératocône (Une déformation de la cornée entrainant des troubles visuelles de l’individu) », enchaine-t-elle. Mis sur des listes, les sujets sont diagnostiqués avant d’être admis comme bénéficiaires. Dans la pratique, ce sont ceux qui bénéficient L’évacuation sanitaire peut être couteuse pour cette maladie alors que seulement une frange de la population peut bénéficier d’une transplantation gratuite « Pour la transplantation cornéenne, le malade a besoin de plus de 3000 Euros, incluant le frais et l’achat des greffons de cornée. », enchaine le Professeur. Pour alléger le frais de traitement et pour faciliter la prise en charge des malades, la mise en place d’un cadre juridique pour autoriser la greffe d’organe sera parmi une solution. « Le texte sur la greffe d’organe serait pour bientôt. Il passera au niveau des deux chambres. Mais nous espérons que la promulgation d’une base juridique serait une avancée dans la prise en charge des malades », conclut la Professeure Raobela.