RN7 – Vakinankaratra : Le dépassement dangereux tue

Deux graves accidents ont été enregistrés en l’espace de quarante minutes sur la route nationale (RN7), dans le Vakinankaratra, jeudi après-midi. L’un à l’entrée nord de la ville d’Antsirabe et l’autre à Behenjy. Un dépassement dangereux en a été à l’origine.

La première collision implique un bus de la ligne 11 et un 4×4, une Mazda BT50. Le véhicule de transport en commun et un autre font une course sur la descente de Sahatsio. L’un voulait dépasser l’autre. Or, le 4×4 arrive du sens inverse. Un télescopage sur le pont a été inévitable. Six occupants de la Mazda ont été blessés. Les véhicules ont subi d’importants dégâts. La police se charge de l’enquête.

Puis, la brigade de police de la route d’Ambatolampy a également signalé un accident survenu à Behenjy. Un motard tentait de semer un autre sur une pente suivie de tournant. Il a fini par percuter contre un poids lourd. Il est décédé peu de temps après son évacuation vers l’hôpital.

La gendarmerie du Vakinankaratra a donné aux usagers de cette tronçon de la RN7 des consignes relatives au code de la route et à la vigilance.