Rentrée scolaire – Le défaut de cotisation n’est pas un obstacle

Tous les élèves doivent être scolarisés, à la nouvelle rentrée scolaire. L’inscription et la réinscription sont gratuites dans les établissements scolaires publics. Les parents d’élèves peuvent contribuer financièrement pour la bonne marche de l’enseignement, mais la somme à payer sera convenue durant une assemblée générale des associations des parents d’élèves. Le ministère de l’Éducation nationale est ferme. « Le non paiement de cette cotisation ne doit pas être un obstacle à la scolarisation », déclare le directeur général de la Pédagogie auprès du ministère de l’Éducation nationale, Andriamiakatsilavo Raoniherijaona, hier.

Cette déclaration doit soulager les parents des élèves des écoles publiques, en cette rentrée scolaire. Plusieurs associations de parents d’élève ont déjà décidé le montant de la cotisation qui servira, entre autres, à payer les salaires des enseignants non fonctionnaires non subventionnés. La somme ne paraît pas très élevée, 40 000 ariary à 60 000 ariary par parents d’élève, pour toute l’année scolaire. Mais avec les répercussions de la crise sanitaire, beaucoup ont du mal à joindre les deux bouts. D’autant plus qu’ils n’ont pas assez de temps pour se préparer à cette nouvelle rentrée scolaire qui commence dès le 1er septembre.

Le ministère de l’Éducation nationale s’active pour alléger la charge parentale, en cette rentrée scolaire. L’objectif est que tous les élèves soient scolarisés. « Le budget pour la caisse école a été augmenté. Nous ferons en sorte que cette caisse école, qui sera utilisée pour le budget de fonctionnement, arrive à temps au niveau des établissements. La subvention des écoles privées connaîtra, également, une hausse », annonce le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, Felamboahangy Ratsimisetra. Par ailleurs, un million d’élèves bénéficieront de kits scolaires, dont des cahiers, des stylos, des crayons. « Les principales cibles sont les élèves du milieu rural », rajoute Felamboahangy Ratsimisetra.

Le ministère de l’Éducation nationale vise la transparence, pour qu’aucun élève ne soit lésé. Ses responsables soulignent que ceux qui constatent des irrégularités peuvent déposer des doléances au numéro vert 020 30 807 86.