Rapatriement – Cent cinquante compatriotes rentrent

Les frontières de Madagascar s’ouvrent aux malgaches bloqués à l’étranger. Cent cinquante ont débarqué à Ivato, hier.

Les premiers compatriotes rapatriés débarquent à l’aéroport international d’Ivato, hier matin. Ils sont au nombre de cent cinquante neuf passagers. Vers 7 heures, ils descendent à bord d’un appareil Air Caraïbes, affrété par la compagnie Air Madagascar, pour faire revenir au pays, les malgaches et les résidents, bloqués à l’étranger suite à la fermeture des frontières malgaches, à cause de l’épidémie de coronavirus. « Tous se portaient bien. Aucun n’a présenté de la fièvre », affirmait le directeur général de la Médecine préventive auprès du ministère de la Santé publique, le Dr Fidimalala Randriatsarafara, qui contrôlait les mesures sanitaires à Ivato, lors de l’arrivée de ces passagers à Ivato. Tous ont été soumis à un test PCR du coronavirus, à leur arrivée.

Ils ont, par la suite, rejoint leur chambre d’hôtel, là où ils resteront en confinement pendant cinq jours. Un contre test sera effectué, au cinquième jour. Si le résultat du test est négatif, ils pourront rentrer chez eux. Dans le cas contraire, la durée du confinement sera prolongée. En tout donc, les passagers qui viennent à Madagascar, effectuent trois tests PCR. Ils doivent présenter un résultat de test PCR négatif, à leur départ à Paris.

Le risque s’amenuise

Le second test, à l’arrivée et le troisième test, au cinquième jour de leur confinement. « Nous faisons plus que ce que les autres pays font au niveau des frontières, pour réduire le risque d’importation du variant delta, chez nous. Il n’y a pas de risque zéro, mais avec les mesures sanitaires que nous appliquons avec ces personnes en provenance de l’étranger, le risque s’amenuise », précise cette source au niveau du ministère de la Santé publique.

L’arrivée du variant Delta à Madagascar est ce que craignent les autorités. C’est la raison pour laquelle, les frontières restent fermées, malgré la baisse importante des porteurs du virus de Covid-19 détectés. Les autorités sanitaires craignent que Madagascar n’arrive pas à maîtriser la propagation de cette maladie, si jamais, la souche Delta arrivait au pays. Ce variant serait plus contagieux et plus dangereux.

La compagnie Air Madagascar affrète un avion pour le rapatriement

La compagnie aérienne Air Madagascar a affrété un avion pour les cinq vols de rapatriement de ce mois d’août et du mois de septembre. L’Airbus A340 de cette compagnie aérienne serait indisponible. L’Airbus A330-300 d’Air Caraïbes va assurer ces vols. Ceux-ci partiront de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, pour transporter les malgaches et résidents bloqués à l’étranger, depuis l’épidémie de coronavirus. D’autres vols de rapatriement, en départ d’Addis-Abeba sont en programme.