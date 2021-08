Problème d’accès d’eau – Le nouveau ministre interpelle

Le nouveau ministre de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement, Ladislas Rakotondrazaka, a exposé les injustices sur l’accès à l’eau dans le Sud, durant son intervention lors de la cérémonie de signature de convention de partenariat entre ce ministère et le WaterAid, à l’hôtel Carlton Anosy, hier. « Quelques jours avant ma nomination, j’ai croisé une femme à Antaritarika. Elle était toute seule, avec un bidon jaune. Elle allait chercher l’eau à sept kilomètres de chez elle. Elle faisait le trajet aller-retour dans la même journée. Si elle ne fait pas ce trajet, elle doit payer 1 000 ariary, pour acheter 20 litres d’eau. Ce qui veut dire que là bas, le mètre cube d’eau coûte 50 000 ariary. C’est cher », indique-t-il. Sur la même lancée, il a souligné que même dans les grandes villes, l’accès à l’eau est problématique. Le quotidien des ménages à Antananarivo, dont la grande majorité constitue des abonnés de la Jirama, le confirme. Beaucoup doivent se réveiller la nuit pour chercher l’eau.

57% des Malgaches n’ont pas encore accès à l’eau, selon les statistiques recueillies auprès du ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Le faible budget alloué au secteur Wash, ainsi que le problème de décentralisation effective, seraient les principaux blocages, à part le facteur climatique. Madagascar aurait besoin de 174 millions de dollars par an, pour faciliter l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Le ministre Ladislas Rakotondrazaka interpelle tout le monde, pour apporter des solutions. Il lance un clin d’œil à WaterAid, pour intervenir dans le Sud. « Nous avons besoin de l’appui des partenaires. Le WaterAid, par exemple, peut contribuer à la résolution des problèmes de l’accès à l’eau dans le Sud », lance-t-il. Il insiste sur la coordination des actions de tous. C’est d’ailleurs l’objet de la convention de partenariat entre les deux parties.