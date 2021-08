Gouvernement Ntsay III – Les défis sont nombreux

Instaurer un climat de paix et de sécurité dans un contexte encore fortement marqué par les impacts de la crise sanitaire, rassurer une population qui s’interroge de plus en plus sur ce que demain sera fait, combattre l’inflation galopante, relancer une économie exsangue…, le gouvernement fraichement mis en place doit affronter plusieurs fronts pour asseoir sa légitimité et répondre aux attentes du président de la République.

Ce dimanche, le Conseil des Ministres qui a suivi la présentation officielle du gouvernement Christian Ntsay III a été l’occasion pour le Président de la République, Andry Rajoelina, d’insister sur la nécessité pour l’Exécutif de changer de méthode de travail pour plus d’efficacité. Le Chef de l’Etat a ainsi souligné que les ministres devront être davantage présents sur le terrain pour s’enquérir des réalités et constater d’eux mêmes l’avancement des projets initiés.

Il est donc clair que le Président entend par gouvernement de combat des ministres qui ne se contentent pas de rester dans leur bureau et de diriger des réunions. On s’attendra ainsi à voir beaucoup plus souvent les ministres sur les chantiers, échanger avec les responsables locaux, les commerçants, les agriculteurs, les enseignants ou encore les initiateurs de projets à impact sur leurs lieux d’activité.

Si la Politique Générale de l’Etat (PGE) est claire quant aux objectifs à atteindre, la mise en musique des plans d’actions au niveau ministériel n’est jamais une mince affaire.

Développement décentralisé

Les lourdeurs bureaucratiques, la communication qui ne passe pas, la corruption qui gangrène l’Administration et les pièges tendus par les saboteurs de l’ombre sont autant d’éléments à prendre en compte.

Mais tout n’est pas si sombre. Le gouvernement doit en effet faire face à nombre de facteurs de blocage, mais il peut aussi miser sur certains paramètres positifs pour sortir son épingle du jeu. Citons parmi ceux-ci la détermination des partenaires techniques et financiers à accompagner le pays. De la Banque mondiale, avec laquelle nous avons signé dernièrement des accords d’un montant de 490 millions USD, au Programme des Nations unies pour le Développement (Pnud), en passant par le FMI et la BAD, les soutiens sont multiples. Au gouvernement désormais de les transformer en résultats tangibles et mesurables.

Les changements importants apportés au niveau de la composition du gouvernement, qui ont vu notamment la nomination d’un nouveau ministre en charge de l’Intérieur, coïncident en outre avec l’implémentation d’une nouvelle politique de décentralisation et la naissance officielle d’une nouvelle région. Des faits nouveaux qui devraient accélérer le développement du pays en tenant compte des spécificités régionales et rendant plus inclusif, ou moins centralisé, le pilotage des projets censés nous amener vers l’émergence.

Le 9 juillet dernier, au palais de l’État d’Iavoloha, la rencontre du président de la République Andry Rajoelina avec les gouverneurs de région a permis aux premiers responsables de la réalisation des velirano au niveau régional de présenter leur rapport d’activités des six premiers mois de l’année 2021, mais aussi et surtout de se projeter dans la perspective des actions au développement. Le Chef de l’État a aussi profité de cette rencontre pour rappeler aux gouverneurs leurs rôles et missions, ainsi que leur champ d’actions en tant qu’organe de décision concernant les actions au développement au niveau régional. « L’émergence de chaque région nous conduira à l’émergence de Madagascar », a-t-il soutenu.

Notons qu’en matière de développement décentralisé, le projet ODOF ou One District – One Factory figure parmi les programmes auxquels le Président Rajoelina accorde une importance particulière. Si des initiatives ont déjà été entreprises pour ce projet, force est de constater que des efforts colossaux doivent être relevés par le ministère en charge de l’Industrie, confié dorénavant à Edgard Razafindravahy, pour faire sortir de terre les unités industrielles prévues initialement. Mais connaissant le parcours et les acquis du nouveau ministre dans le domaine industriel en particulier et dans l’univers de l’entreprenariat en général, on peut dire que l’optimisme est de mise.