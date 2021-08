Andry Rajoelina – «Je connais 90% des ministres»

Le déplacement à Toamasina et sur la RN2 est la première sortie publique du Président depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Il en a profité pour défendre ses choix.

Des choix assumés. Dans son discours prononcé à Sahamamy, hier, Andry Rajoelina, président de la République, a défendu ses choix dans la nomination des nouveaux membres du gouvernement.

“Je connais 90% des ministres nommés », atteste le chef de l’Etat. Le locataire d’Iavoloha affirme qu’il est au fait du parcours, du vécu et des compétences de la quasi-totalité des membres du nouvel effectif gouvernemental dirigé par Christian Ntsay, Premier ministre. A s’en tenir au contexte, les propos de Andry Rajoelina, hier, sonnent comme une réplique aux multiples attaques contre certains membres du gouvernement et les critiques sur la composition de la nouvelle équipe.

A peine nommés, en effet, des membres de la nouvelle team Ntsay ont fait l’objet d’une véritable cabale sur les réseaux sociaux. Brice Randrianasolo, désormais ancien ministre des Mines et des ressources stratégiques, notamment, en a été l’une des principales cibles. Des internautes ont déterré une affaire judiciaire qui l’avait happé, en 2018. Le fait qu’il ait bénéficié d’une relaxe n’a pas suffit pour trouver grâce aux yeux des » juges et jurés » des réseaux sociaux.

Critères

Brice Randrianasolo a fini par remettre sa démission au président de la République, jeudi. Princia Soafilira, ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, elle aussi, a été prise en chasse par les investigateurs du web. Ils ont ressorti des archives un clip vidéo du député Tsiliva Christophe, chanteur à ses heures perdues. La ministre Soafilira y était une figurante.

L’existence de ce clip a été un autre motif de lynchage public, contre la ministre de la Population. Aucun acte obscène n’est recensé durant les quelque quatre minutes de clip. “Je ne suis pas Dieu. Je reconnais que je ne peux connaître parfaitement tout le monde. Mais les nominations ne tiennent pas compte des loisirs des ministres dans leur jeunesse, ou parce qu’ils ont été figurants dans des clips videos”, réplique alors le Chef de l’État.

Le locataire d’Iavoloha a défendu ses choix quant à la composition du gouvernement. Certes, ajoute-t-il, “il y en a qui ont eu des problèmes avec la Justice. Il y en a qui ont quitté l’équipe à cause de cela”. Le Président souligne, cependant, qu’il a basé sa sélection sur trois critères. Le premier est d’être une femme ou un homme de terrain, avec un programme d’actions qui correspondent aux enjeux des Velirano. Le second consiste avoir de la conviction et être nourri de patriotisme. Le troisième est d’avoir de l’expérience et les compétences requises pour siéger au sein du gouvernement.

Prenant l’exemple des trois membres du gouvernement qui l’ont accompagné à Sahamamy, le président de la République martèle qu’il connaît les ministres. Qu’il a confiance en leur savoir-faire. “Je suis certain qu’ils sont à la hauteur de la mission qui leur est confiée. Qu’ils respecteront leur contrat-programme. (…) Laissons-les travailler et nous jugerons après », a déclaré Andry Rajoelina.