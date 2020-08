Virus – Les agents de santé de moins en moins contaminés

Le nombre des agents de santé infectés qui travaillent dans les hôpitaux désignés dans la prise en charge des patients atteints par la covid-19 à Antananarivo, diminue. « Je n’ai plus reçu de rapport sur des médecins infectés, ces derniers temps », indique le Dr Abel Ranaivoson, président du Syndicat des médecins fonctionnaires. Son homologue au Syndicat des infirmiers et sages-femmes de Madagascar, Jerisoa Ralibera, affirme également cette baisse des professionnels de santé infectés, mais il soutient que cela est dû au fait qu’ils ne font pas un test de dépistage. Une source auprès du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta de Befelatanana (CHU JRB) indique, en outre, qu’aucun agent de cet hôpital ne souffre de cette maladie à l’heure actuelle.

Au moins deux cent agents de santé ont contracté le virus de covid-19 dans tout Mada­gascar, depuis le début de l’épidémie, selon l’estimation des syndicats des agents de santé.

Dans les hôpitaux, on ne baisse pas la garde. Comme il y a toujours des patients hospitalisés, les besoins en équipements de protection individuelle (EPI) demeurent. Hormis les équipements offerts par l’État, des associations apportent aussi leur contribution dans la lutte contre l’épidémie. L’Associa­tion des Anciens d’Australie (A3-Mada) a remis un lot d’équipements au CHU JRB, mercredi, représentée par son vice-président, Gérald Jaonary, et quelques membres. Ce don comporte un chauffe-eau de 200 litres avec les accessoires nécessaires à son fonctionnement, et plusieurs EPI lavables et réutilisables. Ils devront servir au personnel de l’établissement, au-delà de la crise sanitaire.