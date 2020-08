Tanà centre-Est – Reprise progressive du ravitaillement en eau

L’approvisionnement en eau dans le centre-est de la capitale a été rétabli, hier, après trois jours de coupure. Dès l’aube, les robinets ont été, à nouveau, fonctionnels dans quelques quartiers, comme à Analamahitsy ou à Nanisana. « La pression a été faible dans la matinée et l’eau n’était pas très limpide, mais au moins il y avait de l’eau », se réjouit une mère de famille qui vit à Analamahitsy. D’autres quartiers n’ont eu accès à l’eau, que hier après midi.

Dans d’autres quartiers comme à Ankadindramamy, non loin de la nouvelle canalisation à Nanisana, le robinet est resté sec, jusqu’à hier soir. « Pour des raisons techniques, certains quartiers mettront plus de temps à être desservis que d’autres. Le prolongement des coupures de l’alimentation a des impacts sur l’aspect de l’eau arrivée dans les robinets », explique la Jirama, sur sa page Facebook.

Depuis lundi, les clients de la Compagnie nationale d’électricité et eau de Mada­gascar (Jirama) dans plusieurs quartiers du district d’Avara­drano et du cinquième arrondissement de la commune urbaine d’Antananarivo, ont souffert de cette coupure d’eau persistante. Elle s’est produite, après la mutation de la canalisation d’eau à Nanisana lundi, pour cause de l’avancement des travaux de construction du rond-point Rocade-Est. Des fuites ont apparu suite à ces travaux, ce qui a causé la coupure persistante dans cet axe.