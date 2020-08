Société d’Etat en difficulté – Les anomalies à la Jirama mises à nu

Les trois jours sans eau dans trente quartiers du nord de la capitale ont remis le Jirama sous le feu des projecteurs. Au final, il s’agit d’un incident de parcours, vite réparé, qui dissimule à peine des maux plus profonds qui gangrènent la Jirama de l’intérieur depuis des années.

Difficile à croire. Auparavant la Jirama aura été la vache à lait de l’État. Durant la révolution socialiste, il fut des mois où une partie des salaires des fonctionnaires a été puisée dans la trésorerie de la Jirama. Depuis quelques années, l’État, son actionnaire principal est venu à son chevet à coups de milliards d’ariary de subvention. Une aide supportée par les contribuables qui n’a pas toujours produit l’effet escompté. La question coule de source pour cette société d’eau et d’électricité, et les zones obscures méritent des coups d’éclairage. Comment et pourquoi est-elle tombée au plus bas de l’échelle ?

Au départ, les données des problèmes s’énonçaient comme suit. La Jirama n’a pas assez de fonds propre consistant pour augmenter son volume de production. Et servir ainsi un nombre croissant d’abonnés pour rentabiliser ses activités. Il a été alors envisagé diverses options pour attirer des capitaux frais. Une équation non encore résolue. Aujourd’hui, la Jirama, acteur majeur du secteur énergie, faute de moyens financiers, se met à l’écart des gros investissements à venir. Comme la construction des centrales hydroélectriques de Volobe et Sahofika, laissées à des consortiums des sociétés privées.

De retour au pouvoir en février 1997, Didier Ratsiraka a été contraint de se soumettre aux principes de la continuité de l’État. Son régime a poursuivi, sans trop de conviction, le processus du désengagement de l’État des secteurs productifs. Un engagement pris par Norbert Lala Ratsirahonana durant l’éphémère transition qu’il a présidée du 4 septembre 1993 au 10 février 1994. Un pacte scellé sous la loi sur la privatisation. Adoptée à la va vite par les députés de l’Assemblée nationale et sa majorité à géométrie variable. Comportant ainsi des imperfections dans ses dispositions, tout aussi contradictoires les unes des autres.

La Jirama a été incluse, au dernier moment, dans la liste des 55 sociétés d’État à céder. Mais par la forte résistance des syndicalistes qui s’arrogeaient un droit de regard, sinon de véto sur la conduite de « leur entreprise », le processus n’a jamais abouti à la vente des actions. Conscient de l’effet nuisible de cette pression syndicale, Marc Ravalomanana, en 2002, a chargé ses techniciens de trouver une variante plus acceptable de la privatisation. Ils leur ont proposé le contrat de gestion.

Conditionnalités

La francophobie manifeste de Marc Ravalomanana étant, la firme allemande Lahmeyer international, une illustre inconnue dans la filière énergie, empêtrée dans une grosse affaire de corruption au Lesotho, a été préférée à la française EDF. Pourtant, cette dernière aurait avancé les meilleures offres au regard des conditionnalités du cahier des charges, selon les indiscrétions dévoilées en coulisses par ceux qui étaient proches du dossier.

Ainsi, sans apporter le moindre ariary au capital de la Jirama, Lahmeyer international a pu imposer comme directeur général, le Canadien Rodrigues Haché. Il a été le premier étranger à occuper ce poste depuis la naissance de la Jirama en 1975. Ses émoluments et ses rémunérations astronomiques ont irrité les cadres supérieurs malgaches qui pensaient être capables d’assumer une telle responsabilité avec des salaires plus raisonnables. Il était question d’échanges d’expérience et de savoir-faire.

La Transition de 2009-2014 a rétabli ces « nationalistes » dans leurs droits. Mais la situation de la Jirama ne s’est pas améliorée pour autant. Le délestage a gagné en intensité et le déficit financier a pris une proportion inquiétante. En dépit des interventions de l’État au niveau de sa trésorerie. En campagne pour la présidentielle de 2013, le candidat Hery Rajaonarimampianina du HVM a promis de résoudre en trois mois les coupures à répétition de d’électricité qui ont frappé presque toutes les régions.

Arrivé au pouvoir, à peine investi, il s’est déplacé dare-dare à Bruxelles afin de rencontrer un quelconque Commissaire européen, en-dessous du sien sur le rang protocolaire, dans l’objectif de débloquer les 110 millions d’euros de la Banque européenne du développement, BEI, à investir pour réhabiliter les infrastructures de production désuètes et ruines de la Jirama.

Contre toute attente, criblé de critiques par la persistance du délestage au-delà des trois mois, Hery Rajaonarimampianina a abandonné cette perche tendue par la BEI. Pour se tourner vers une solution de facilité. Faire appel à des prestataires de services, des sous-traitants qui ont investi dans le montage des centrales thermiques. Souvent avec des puissants groupes électrogènes, ronronnant toute la journée et même la nuit. Perturbant la tranquillité des habitants là où elles sont installées. Comme celles d’Antanandrano, transférées dans un « no man’s land » à Behenjy après les plaintes des riverains.

Ce recours à ces partenaires opportunistes a permis à la Jirama de combler le gap de sa productivité en électricité, par l’augmentation de la puissance installée. La principale cause des « pannes techniques ». Mais il fallait y mettre le prix. La Jirama, selon des révélations rapportées sur les places publiques par des opposants à l’époque, approvisionne en fuel pour alimenter ces « mastodontes ». Apres quoi, la Jirama achète non pas la production réelle mais la capacité totale de ces centrales thermiques. Pour la revendre aux abonnés en deçà du coût de revient.

À part la volatilité des prix du carburant, la Jirama doit gérer ses ventes à perte. Des contrats aux clauses léonines à modifier dans leur contenu, a ordonné le Premier ministre Christian Ntsay au ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Vonjy Andriamanga. Évincé suite au retour en force du délestage, à la pénurie d’eau et du carburant, il est aujourd’hui directeur général de la Jirama. Une seule contractante de ce marché des dupes a mis un terme à sa collaboration plus que fructueuse avec la Jirama.