Résilience alimentaire – Des potagers urbains au profit des enfants vulnérables

Sept sites-pilotes, dont six écoles primaires publiques, et Akany Iarivo Mivoy, un huitième site indépendant, bénéficieront d’un aménagement de potagers urbains. Il s’agit du centre d’accueil pour sans-abri « Akany Iarivo Mivoy », le quartier des mineurs de la prison d’Antani­mora, l’EPP Ankadinandriana, l’EPP Ambohipo, l’EPP Analamahitsy-Cité, l’EPP 67 ha, l’EPP Mahamasina-Est et l’EPP Anosisoa.

Le programme permettra l’aménagement, l’équipement et l’aide à la gestion de potagers urbains au sein d’établissements comme les EPP ou les centres d’accueil en faveur des populations vulnérables. Il s’attache à former les enfants, professeurs, résidents des centres sociaux, mineurs incarcérés, aux bases de l’agriculture urbaine, à la commercialisation de produits frais lorsque cela est pertinent, mais aussi à les sensibiliser aux gestes éco-responsables.

La première convention de ce programme « Voly First Immo » a été signée le 7 août. Les potagers urbains permettront de pallier le problème de malnutrition et du décrochage scolaire.