Professeure Hanta Marie Danielle VOLOLONTIANA – « J’exerce sans pression ni influence »

Porte-parole du Centre de Commandement Opérationnel (CCO) de la lutte contre le coronavirus, la Professeure Hanta Marie Danielle confie ce qui la motive, partage quelques anecdotes sur cette guerre contre la Covid-19.

– Comment vivez-vous cette guerre contre le coronavirus en tant que porte-parole du CCO de la lutte contre la pandémie?

En réalité, il s’agit d’une prise de fonction dans l’humilité en tant que technicienne. Être porte-parole est un simple titre dans le cadre actuel de la lutte contre le coronavirus, surtout si l’on est un médecin en exercice, enseignant-chercheur interne des hôpitaux. La culture de la responsabilité consiste dans ce cas à donner des explications de la manière la plus simple et la plus compréhensible à toutes les personnes et malades de toute l’île. A côté de la démarche scientifique, l’essentiel est de tenir un langage compréhensible et accessible à la population entière.

– Avoir le sens du devoir suffit-il à mener à bien une mission?

Le fait d’être enseignante-chercheure exige une remise en question. Toute démonstration requiert de l’analyse, une prise en compte des commentaires et discussions occasionnées par l’exercice d’une fonction. L’exigence actuelle est de livrer quotidiennement des indicateurs à visée simple et moins technique malgré leur caractère scientifique. Il faut également privilégier chaque jour la concertation préalable avec tous les collègues. La culture du partage inscrite dans la priorisation des échanges avec autrui est déterminante. On y consacre notre temps peu importe les circonstances.

– Où puisez-vous la force et la motivation dans un combat visiblement de longue haleine contre un virus invisible?

Avoir la foi, notamment en Dieu permet de comprendre l’étendue illimitée de sa bénédiction dans l’exécution d’un travail. L’intervention audiovisuelle quotidienne n’est que la partie émergée de l’iceberg en comparaison au travail en amont que l’on réalise. Le point crucial, c’est d’informer selon les standards acceptables au niveau national comme international. Cette normalité veut qu’un test d’identification du coronavirus soit accompli pour permettre de qualifier une personne de cas positif ou non. Les cas positifs confirmés sont ensuite annoncés chaque jour. Il y a toute une recherche continue de vocabulaire simple à fournir aux gens, à partir de plusieurs données scientifiques.

– Ce travail réalisé au quotidien n’est-il pas épuisant?

Il faut voir la dimension de l’épanouissement personnel qu’on y trouve. Nous disposons d’une grande latitude dans l’accomplissement d’un travail sans pression ni influence. Les gens peuvent ne pas nous croire ni montrer de la reconnaissance. Un travail se fait avec le cœur. Pour ma part, le travail en tant que doyenne de la faculté de médecine de l’Université d’Antananarivo permet une visibilité sur les réalités sanitaires et médicales dans les centres de santé du pays. C’est de la grande famille de la faculté de médecine que sont sortis les médecins-chefs de tous les établissements sanitaires ainsi que les agents du ministère de la Santé publique.

– Votre rôle dans cette guerre contre le coronavirus est-il sans complications?

Rien n’a été difficile au début. Mais l’expérience vécue au quotidien nous amène à la réalité et aux émotions que vivent les malades et leurs familles. C’est difficile d’y être insensible. Les situations sont différentes tous les jours. Il arrive que le nombre de formes graves ou de décès soit élevé. Ces moments-là sont particulièrement compliqués à gérer. Mais il y a aussi des moments plus heureux, comme lorsqu’il m’a été rapporté que l’hôpital de Morafeno à Toamasina est parvenu à un résultat de zéro malade.

– Et comment est la vie dans un hôpital?

C’est à l’hôpital de Befelatanana dans la capitale que deux fonctions me retiennent, en tant que cheffe du service de médecine interne, d’une part et président du conseil d’administration de l’établissement hospitalier, d’autre part. Tout métier comporte des risques. Celui du médecin ne fait pas exception. Mon métier ne m’a jamais préparée à une apparition publique plus tard. Or c’est le cas aujourd’hui.

– Tout cela laisse-t-il place à une vie de famille?

Quand on a la foi, vivre et respecter l’éthique priment sur toutes les autres considérations. Il faut de la droiture, de la régularité, être d’une exigence permanente. Pratiquer le sport ne serait-ce que faire de la randonnée aide à avoir un état de santé stable. Certes, les weekends peuvent peser lourd surtout lorsque le travail retient les jours fériés et les jours spéciaux comme la fête des mères, mais le dévouement est l’essence dans la réalisation de toute mission. Ce que ma famille comprend depuis toujours.