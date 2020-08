Paludisme – Dotation de près de deux millions de TDR

Le gouvernement américain a fait un don pour la détection et le traitement du paludisme à Madagascar. La maladie a touché plus d’un million de personnes cette année.

«Au cours des six premiers mois de 2020, plus d’un million de personnes à Madagascar ont été diagnostiquées positives au paludisme et plus de 600 en sont mortes », selon un communiqué du gouvernement américain, hier. C’est en ce sens qu’il a fait un don de près de deux millions test de diagnostic rapide et des médicaments, financés par l’USAID. « Alors que nous luttons actuellement contre l’épidémie de Covid-19, nous devons continuer à faire preuve de vigilance face aux autres menaces qui pèsent sur notre santé et notre sécurité. Le paludisme demeure un défi important et un risque pour la santé et le bien-être de la population malagasy », a déclaré l’Ambassa­deur américain Michael P. Pelletier, en annonçant un don pour la détection et le traitement du paludisme à Madagascar.

D’une valeur de 1, 8 million de dollars, le don de fournitures médicales dollars a été remis au ministère de la Santé publique. Il servira au dépistage et au traitement du paludisme dans toute l’île. Le paludisme est une infection dangereuse qui sévit particulièrement dans neuf districts. La prise en charge immédiate du malade est primordiale afin d’éviter des conséquences graves voire fatales. Avec un traitement rapide, les risques de maladie grave imputable au paludisme diminuent fortement. « Grâce à ces tests, les agents de santé malagasy peuvent savoir en 15 minutes si un patient est atteint du paludisme et prendre les mesures idoines pour le soigner », a ajouté l’Ambassadeur Pelletier. Les deux millions de traitements sont sous forme de combinaison thérapeutique à base d’artémisinine. Une fois le paludisme confirmé par TDR chez un patient, la plupart des cas peuvent être soignés avec ce médicament.

Prévention

En plus de ces équipements, le don comprend un traitement spécial pour les cas graves de paludisme, des comprimés pour prévenir le paludisme chez les femmes enceintes et des gants pour protéger les agents de santé lors des tests de dépistage. Le projet de santé IMPACT de l’USAID, en coordination avec le ministère de la Santé publique, assurera la distribution de ces fournitures médicales dans tout Mada­gascar pour veiller à ce qu’elles soient disponibles partout et en cas de besoin.

Ces tests et traitements constituent un aspect important des soins aux malades, mais la prévention reste le meilleur traitement du paludisme. C’est pourquoi tous les habitants des zones impaludées de Madagascar devraient dormir sous une moustiquaire toutes les nuits.