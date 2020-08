Nicolas Dupuis – « Une bonne nouvelle que le foot reprenne »

Le sélectionneur des Barea se réjouit de la reprise des éliminatoires de la CAN. Il préconise d’organiser un stage au mois d’octobre, afin de bien s’y préparer.

Rendez-vous est pris pour la sélection malga­che, au mois de novembre. Elle croisera le fer avec la formation ivoirienne, pour le compte des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations.

Forcément, l’information a de quoi réjouir tous les acteurs du ballon rond, après plusieurs mois d’attente. À commencer par le sélectionneur des Barea. « C’est une bonne nouvelle que le foot reprenne. Ça veut dire que la Covid-19 est pratiquement endiguée. J’espère que ce sera totalement fini en novembre », a réagi Nicolas Dupuis, par rapport au nouveau calen­drier établi par la Confé­dération Africaine de Football.

Une inquiétude demeure cependant. Elle concerne la possibilité de voyager entre l’Europe et l’Afrique. Et ce, dans la mesure où la majorité des internationaux malga­ches évoluent sur le Vieux Continent, quelques-uns se trouvant aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Les Barea se déplaceront en Côte d’Ivoire lors de la première confrontation. Ils recevront par la suite les Éléphants à Madagascar pour le match retour.

Rencontres amicales

Les dernières sorties de l’équipe nationale malgache remontent à novembre 2019. C’était face à l’Éthiopie et au Niger. Pour relancer la machine, il faudra certainement chauffer le moteur et remettre de l’huile sur tous ses composants. «

On n’a pas joué ensemble depuis presque un an. La reprise nécessite un ou plusieurs matches de préparation. Je me tournerai vers la Fédération pour voir la possibilité d’organiser des rencontres amicales en France. Pas mal d’équipes m’ont contacté à ce propos », souligne Nicolas Dupuis.

La Grande île dispose d’un peu moins de trois mois, pour préparer cette double confrontation contre la Côte d’Ivoire. Le sélectionneur préconise d’organiser un stage d’ici là. « On a besoin de travail pour retrouver nos repères. La priorité sera d’organiser un stage en octobre », conclut-il.

D’un côté, il s’agira de recouvrer les automatismes. De l’autre, il s’agira aussi d’intégrer les nouveaux venus dans le moule, à l’instar de Hery Bastien, Alexandre Rama­lingom, Hakim Abda­llah et Sylvio Ouassiero.