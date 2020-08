Maintirano – Des otages arrachés à quinze bandits

Affrontement armé entre bandits et forces de gendarmerie à Marohazo Maintirano mardi après-midi. Au terme d’une violente fusillade, deux adolescents ayant été pris en otage, ont été arrachés des griffes de leurs ravisseurs. Violentés par les kidnappeurs, ces deux jeunes garçons, âgés respectivement de douze et quinze, souffrent néanmoins de quelques blessures. En livrant bataille contre les malfaiteurs, les gendarmes, bien qu’en infériorité numérique, ont donné du fil à retordre à ces derniers.

D’après le bilan communiqué, deux des dahalo sont tombés sur le champ de bataille lorsque la fusillade a fait rage. Ils ont été néanmoins emportés par leurs comparses rescapés.

Au terme de cet affrontement armé, soixante têtes de bovidés que les malfaiteurs venaient de dérober dans la localité d’Ankili­rano ont été récupérées en totalité.

Ce tour de force est attribué à quatre éléments de la gendarmerie nationale, conduits par un gendarme principal de deuxième classe. En effectuant une expédition dans la partie de Marohazo, ils ont été informés d’une attaque de dahalo surmontée de prise d’otages. Le forfait a été perpétré par quinze bandits équipés de fusils et d’armes blanches. Appuyés d’une poignée de villageois, le gradé et ses compagnons ont engagé une poursuite. Entre-temps, toutes les unités territoriales ont été informées de l’attaque et un bouclage était effectué.

En un éclair, plusieurs groupes de gendarmes ont pris position dans quelques zones tampons, passages obligés pour faire sortir des troupeaux de la localité de Marohazo. Ainsi, des gendarmes renforcés pars des membres du fokonolona se sont tapis dans trois points névralgiques, dont Ambalamanga, Belinta et Andrafiavelo.

Dans l’après-midi, un heurt entre les poursuivants et les malfaiteurs a éclaté lorsque les deux camps se sont retrouvés nez-à-nez au lieu dit Andranovato.

Le troupeau a été restitué en totalité au propriétaire. Parmi les poursuivants, ni mort, ni blessé ne sont à déplore. A l’issue du combat, les quatre gendarmes ayant bravé la mort ont été acclamés en héros par le fokonolona qui n’a pas manqué d’adresser ses remerciements à la gendarmerie nationale.