Élevage – Subventions pour les petits porteurs de projets

Augmentation de la production et professionnalisation du secteur élevage. C’est en ce sens que le Fonds de Développement Agricole (FDA) et la Malagasy Profes­sionnels de l’Élevage (MPE) ont procédé hier à la signature d’un protocole d’accord. Il vise à améliorer l’activité « élevage » dans certaines régions de l’île.

D’une durée de trois ans reconductibles, cette collaboration recherche à appuyer financièrement et techniquement des petits professionnels de l’élevage résidant dans les régions Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Bongolava, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana et Boeny. « Par ce partenariat, la MPE s’engage à remonter des demandes et à poursuivre des appuis aux groupements par le FDA. L’association se concentrera aussi sur le renforcement de capacité et l’encadrement technique des porteurs de projets en amont et en aval de l’abondement » explique Andriamana­rivo Rabearivelo, président du Conseil d’Administration du Malagasy professionnels de l’élevage (MPE).

De son côté, le FDA s’efforcera de mettre en place des subventions pour les porteurs de projets appuyés par MPE tout en organisant des formations sur les procédures de l’équipe technique de la MPE. Le Fonds de Développe­ment Agricole (FDA) est un outil financier destiné à faciliter l’accès des producteurs aux services agricoles. Il intervient dans le secteur agriculture, élevage et pêche, en allouant des subventions à des producteurs, porteurs de projets.