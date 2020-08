Électrification rurale – Betsiaka émerge des ténèbres

Bien qu’elle ait été réputée pour sa production aurifère depuis la colonisation, cette commune rurale de la région Diana, n’accède à l’électricité qu’aujourd’hui.

DEPUIS la période coloniale, Betsiaka, une commune rurale située à 30 km d’Ambilobe, sur la route de Vohémar, est réputée à forte potentialité aurifère. En dépit des tonnes d’or déjà sortis du village, il n’a bénéficié d’aucune amélioration. Outre l’état lamentable de la Route nationale 5A qui la dessert, le manque d’accès à l’électricité est resté une importante barrière à son développement. Il a enfermé les villageois, à majorité orpailleurs, dans la pauvreté.

Pour travailler dans la nuit, ils utilisaient des bougies ou des lampes à pétrole. Ces dix dernières années, des gens aisés ont pu se procurer des groupes électrogènes pour faire fonctionner leurs hôtels, restaurants et bars qui bordent la route principale. Et depuis l’existence des produits chinois sur le marché, pour ne citer que les différents types de plaques solaires, certains endroits ont connu quelque éclaircie.

Aujourd’hui, Betsiaka fait partie des trois villages ruraux à électrifier dans la région Diana, là où il n’y avait auparavant aucune source d’électricité propre ou fiable. Le village a donc bénéficié d’un service électrique de qualité basé sur des installations solaires de cent trente panneaux photovoltaïques engendrant 60,5kWc. Le projet, mis en œuvre par l’EDM ou Electricité de Madagascar, a débuté en 2018. Depuis l’année passée, il a accédé à l’électricité, dans le cadre d’un accord de partenariat signé entre le fonds norvégien Nord fund et WeLight Madagascar, permettant à cette dernière, filiale commune d’EDM et Sagemcom E.T, de développer des réseaux d’électrification rurale (off-grid) en énergie renouvelable à Madagascar.

Peu d’abonnés

Betsiaka est donc le premier village à être connecté à un mini-réseau hybride solaire en mai 2019. Avec une population de quatre cent soixante dix huit ménages environ, EDM a acquis soixante dix sept nouveaux clients (ménages et entreprises) en trois mois contre un objectif de quatre vingt quinze. Au total, elle a connecté 10% des ménages, vingt six petites entreprises et cinq bureaux de service public, y compris le bureau de la commune de Betsiaka, l’école publique, l’église locale et l’hôpital. Les connections aux services publics tels que l’école, l’hôpital et l’église sont gratuits, selon le maire de ladite commune.

De plus, quatre vingt poteaux d’éclairage public sont déjà installés, une manne providentielle pour les gargotes et marchands de brochettes installés au bord de la route pendant la soirée. Des maisons de l’énergie sont aussi établies dans les villages afin de permettre la maintenance et le suivi des installations, créant ainsi des emplois nouveaux pour les populations locales.

Néanmoins, les abonnés enregistrés sont peu moins nombreux. Cette sous-performance en termes de connexions s’explique par une situation imprévue. En août 2019, le gouvernement a décidé de construire la route nationale qui traverse le village de Betsiaka, ce qui inquiète de nombreux résidents au cas où leurs maisons seraient détruites pendant la construction. Cette incertitude a conduit de nombreux villageois à ne pas payer une caution pour le service.