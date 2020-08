Covid-19 – Un premier cas grave dans l’Alaotra-Mangoro

Parmi deux malades en difficulté respiratoire hospitalisés à Ambatondrazaka hier, l’un s’est remis, alors que l’autre est atteint du coronavirus et se retrouve dans un état grave.

C’est pour la première fois qu’un malade de la covid-19, tombé dans un état grave, est détecté dans la région Alaotra-Mangoro. Avant hier soir, deux personnes sont admises d’urgence en soins intensifs à l’hôpital d’Ambatondrazaka, chef-lieu de la région Alaotra-Mangoro. Au réveil hier, l’un d’eux est maintenu à l’hôpital, souffrant du coronavirus. Dans cette région, où les résultats des tests d’identification du coronavirus sur une personne s’obtiennent en quarante-cinq minutes grâce à la technologie GenExpert, les porteurs du coronavirus se soignent à la maison à l’exception des personnes qui ne peuvent pas s’isoler à domicile.

« L’hôpital d’Ambatondrazaka vient juste de recevoir quatre nouveaux respirateurs, dont l’un est actuellement employé sur le patient dans un état grave. Un concentrateur d’oxygène est également utilisable. L’hôpital compte en ce moment quatre extracteurs d’oxygène », selon les informations recueillies du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus dans la région Alaotra-Mangoro.

Au début de ce mois, un manque de matériel, notamment l’inexistence de respirateur, a préoccupé les agents de santé dans cette région face au retour de la flambée des contaminations. Hier, dix nouveaux cas positifs supplémentaires sont signalés dans l’Alaotra-Mangoro, plaçant cette région au second rang après Analamanga en termes de nombre de contaminés supplémentaires, ces deux derniers jours.

Hospitalisation

Dans la région Alaotra-Mangoro où les villes d’Andilamena et d’Anosibe an’Ala ne comptent plus de malades du coronavirus, la pandémie regagne en force à Ambatondrazaka et à Mora­manga. Huit personnes sont actuellement hospitalisées dans la localité de Moramanga tandis que quatre vingt six guéris sont répertoriés à Ambaton­drazaka, jusque-là.

Quinze autres porteurs de la covid19 restent à la maison pour le cas de la ville de Moramanga où le nombre de guéris totalisés, depuis le début de la pandémie dépasse la centaine. Au niveau national, le nombre des cas de guérison rapporté hier s’élève à cent dix sept. « Le taux de guérison est de l’ordre de 92% », signale la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19. Neuf cent trente huit contaminés continuent à suivre un traitement dans quelques régions.

Aucun nouveau cas positif n’est signalé dans huit régions hier. Une légère augmentation de l’effectif des nouveaux cas a marqué le rapport officiel quotidien sur la pandémie hier. Quatre vingt nouveaux cas supplémentaires et quatre vingt malades du coronavirus en état grave dans douze hôpitaux publics sont recensés.