Coronavirus – Onze décès dans la région Boeny

La situation épidémique à la covid-19 dans la région Boeny fait état de deux cent quatre vingt treize nouveaux cas confirmés enregistrés le 19 août dernier, depuis le début de l’apparition du coronavirus à Mahajanga, le 11 mai dernier. Le nombre des malades guéris est de cent quatre vingt quatre depuis hier et cent quatre personnes sont en traitement dont dix sept au CHU Mahavoky Atsimo, quatre vingt un suivent leur traitement à domicile. Le taux de positivité atteint le 38,20%. Soit une petite baisse de 0,26%, par rapport au taux de positivité de ce mardi. Au total, six formes graves sont recensées. Depuis le mois de mai, onze décès à la covid-19 sont constatés dans la région Boeny. Cent soixante sept tests PCR ont été effectués jusqu’à maintenant mais il reste encore trente résultats à attendre. Les cinq sur les six districts de la région sont maintenant infectés par le virus à savoir Mahajanga I et II, Marovoay, Mitsinjo et Ambato Boeny. Les mesures sanitaires restent encore en vigueur dans la région Boeny dont le couvre-feu, les gestes barrières et le port de masque obligatoire ainsi que la désinfection des véhicules et transport public. Le dispositif de lavage des mains est exigé dans les locaux administratifs. Les bars sont fermés mais des ventes en cachette sont observées, dont à Mangarivotra. Les portes sont entrebâillées. La distanciation sociale et le port de masque sont très négligés par les habitants, en dépit des contrôles du CRO Boeny