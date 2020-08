Coronavirus – Dépistage permanent dans la capitale

L’appel au dépistage ainsi que l’existence d’une continuité des tests sont devenus les points focaux du rapport journalier sur la pandémie de covid-19. Mise à part la présentation des statistiques sur les nouveaux cas, les guérisons et les décès, le nombre de tests réalisés est mis en exergue. Le directeur de la promotion de la santé au niveau du ministère responsable, le Dr Manitra Rakotoari­vony, parle d’un « fonctionnement jour et nuit, vingt quatre heures sur vingt quatre et sept jours sur sept du Centre médical spécial covid-19 à Andoha­tapenaka où faire des tests d’identification du coronavirus reste possible ».

Ayant une moindre affluence actuellement, l’établissement n’a été réservé au début qu’aux personnes déjà symptomatiques, décidées à vérifier si elles étaient porteuses de la covid-19 ou non. Depuis l’exigence par les autorités françaises d’un test PCR 72 heures avant l’embarquement pour chaque personne voulant quitter la Grande île pour l’Hexagone ou les terri­toires français, l’accès au centre de dépistage à Andohatapenaka a été libéré. « Les résultats s’obtiennent même en trois jours, parfois quatre », d’après le Dr Manitra Rakotoa­rivony.

Il apporte aussi une précision. Les personnes diabétiques peuvent faire des tests d’identification du coronavirus à l’Institut national de santé publique et communautaire, à Mahamasina, du lundi au vendredi et de 8 heures à 12 heures. « L’accès au test est de plus en plus facilité », indique pour sa part, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Hier, cinq cent dix tests ayant permis la détection des quatre vingt nouveaux cas positifs ont été annoncés, dont quatre cent douze tests PCR et quatre vingt neuf tests GenExpert.