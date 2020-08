Atsimo Andrefana – L’enfant albinos kidnappé localisé

Après une cavale de deux jours pour les ravisseurs de la fillette albinos, l’endroit de détention serait connu.

Cinq individus ont enlevé une fillette albinos dans le fokontany de Beravy, commune rurale de Belalanda dimanche dernier. Deux jours après, une piste s’est avérée pertinente pour les forces de l’ordre et a été suivie afin d’appréhender les kidnappeurs. Le député de Mada­gascar, élu dans le district de Toliara II, Rogers Tsitara explique hier au téléphone mènent des actions à partir de ce jour. « Après une réunion de l’Organe mixte de conception (OMC) élargi, incluant les autorités, les élus et les forces de l’ordre, une opération sera menée en renforçant le nombre d’éléments à déployer pour suivre les traces des kidnappeurs. D’après nos informations, la fillette et ses ravisseurs seraient localisés dans un lieu, à cheval entre les communes de Maromiandra et de Beompy » détaille-t-il.

Surenchère

Vingt éléments des forces de l’ordre ont déjà été déployés lundi. Des représentants du fokonolona participent également à la recherche. D’autres éléments de renfort y seront dépêchés pour encercler les kidnappeurs.

Dans la nuit du dimanche dernier, les individus sont entrés de force dans la demeure de la famille de la fille de douze ans. Sa mère étant encore en couche, c’est sa grand-mère qui prend soin des cinq enfants de la fratrie. Elle dit n’avoir rien entendu cette nuit-là. La sœur aînée qui dormait avec la fillette, quant à elle, a bien entendu les bruits que les individus faisaient aux portes et fenêtres de leur habitation. Elle les a aperçus entrer par effraction.

Seulement, un individu l’a aveuglé par une torche pour ne pas voir les visages des kidnappeurs. Elle a juste constaté que sa sœur a été enlevée. Le kidnapping d’enfants albinos en est à sa troisième tentative depuis le début de cette année. D’après des ouïe-dire locaux, ces enfants sont recherchés car « Leurs corps possèdent des vertus médicamenteuses. Que quelque chose dans leurs yeux en particulier ressemblerait à du diamant.»

D’autres sources ayant déjà mené des recherches approfondies sur le sujet avancent la thèse d’une simple surenchère. « On dit souvent que le corps d’un albinos constituerait un grigri anti-balle, donc utile aux Dahalo. Les yeux aussi sont indiqués comme précieux» révèlent nos sources.