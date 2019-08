Concert : « Manakanto » se découvre avec le groupe Kristel

Inaugurant une série d’événements qui s’annoncent surprenants,et festifs, « Manakan to » s’affirme comme un concept innovant dans le milieu culturel, apportant un vent de fraicheur aussi bien pour le public que par la communauté des artistes elle-même. Se découvrant à travers un rendez-vous à la fois exclusif et inédit, il nous invite ce 24 août à partager, un moment privilégié avec l’incontournable groupe Kristel dans ce lieu d’évasion et de détente qu’est Mafana du côté d’Ambatohasina Betsizaraina.

« Manakanto » laisse la part belle à la proximité avec les artistes, brisant ces frontières entre le public et la scène en les réunissant autour d’un feu de camp pour échanger, rire et papoter aussi longtemps qu’on le souhaite avec eux.

Habitué à enflammer la scène nationale et internationale de son fameux « afro pop-rock » avec ses titres transcendants comme « TNM», « Akao », « Hiazakazaka » et « Irony » titre de son album, ou plus récemmen t son single intitulé «V», le groupe Kristel formé de Christelle Ratri à la basse et au chant, Benkheli à la guitare et Andry Sylvano à la batterie, est fier de partager un moment intime avec ses inconditionnels.

Christelle Ratri souligne « On est constamment en plein travail, peaufinant de nouveaux morceaux ainsi que la suite de notre tournée. On s’est dit qu’on a, nous aussi, grandement besoin d’un moment de détente et pourquoi pas avec nos fans. Manakanto et sa riche programmation se sont alors proposés. Alors on vous convie à profiter de cette opportunité unique avec nous, ce samedi. Donc, n’hésitez pas à réserver vos places sur la page facebook de Mafana dès maintenant ».

Autour d’un feu de camp des plus chaleureux, vous pourrez savourer de délicieuses brochettes, vous abreuver de savoureux élixirs qui vous aideront à mieux vous relaxer, sans oublier le délicieux plat de « vary amin’ny ananana sy kitoza » aux côtés de Kristel pour l’occasion.