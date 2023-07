SOCIÉTÉ D’ÉTAT – Un ressortissant étranger pressenti pour diriger la Jirama

Sauf imprévu de dernière minute, le futur numéro un de la Jirama serait un ressortissant étranger. L’information a été annoncée hier par le ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa à Ampandrianomby. Selon les explications qu’il avait fournies, « seuls deux candidats étrangers ont été retenus », pour voler au secours de la société nationale d’eau et d’électricité. Le membre du gouvernement n’avait pas tari d’éloges à leur sujet « On peut dire que le cabinet de recrutement chargé de dénicher les potentiels techniciens avait trouvé les perles rares qui ont été triées sur le volet par la Banque Mondiale. Ce sont des personnes qui connaissent les réalités des entreprises africaines et savent aussi à quoi s’attendre » explique-t-il. Ce choix s’explique selon lui par des critères bien précis en termes de recrutement et de savoir-faire. Au départ, dix-neuf candidats se sont lancés dans cette course pour être à la tête de la Jirama, dont cinq Malgaches. Après la première sélection de dossiers, six ont pu passer la seconde phase de sélection et d’entretiens, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’en reste que deux. Ces derniers doivent actuellement passer un ultime entretien jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul. L’identité de ces fameuses « perles rares » qui ont enthousiasmé le MEH n’a pas encore été dévoilée. Faute de directeur général depuis le mois de mars, la société d’eau et d’électricité avait opté pour un manager de redressement. Une personnalité qui sait dans quoi elle met les pieds, avec les dettes et les pertes colossales sous lesquelles croule la Jirama depuis des années. Les écarts entre les coûts de production et de vente qui étranglent la société, littéralement et « last but not least », les délestages, problème récurrent ces derniers temps avec le manque de fuel lourd pour approvisionner les centrales de la compagnie ainsi que de l’accroissement des demandes en termes d’électricité en cette période hivernale.