REGROUPEMENT – Les fédérations sportives à pied d’œuvre

L’État, par l’intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des sports, a avancé que le regroupement final des athlètes malgaches a commencé et ce, jusqu’à la cérémonie d’ouverture des JIOI de 2023. Presque toutes les fédérations ont déjà entamé leur regroupement suivant un planning bien déterminé. Toutes les fédérations sportives n’ont qu’un objectif commun : triompher et porter haut les couleurs nationales durant les dix jours de compétition. Pour répondre aux attentes de toutes les fédérations sportives, l’État a fait un effort pour créer les meilleures conditions possibles à chaque fédération selon les moyens du bord. Et pour répondre aux sollicitations de chaque discipline, l’État a organisé chaque regroupement dans les lieux convenus après discussions. Le kickboxing et la lutte sont logés au Castello Motel et leur site d’entrainement sera au Kianja Barea, le sous-gradin. Le basketball va occuper le Live Hotel et a comme site d’entrainement le Palais des Sports. Le handball et le cyclisme sont hébergés à la résidence de la CNaPS à Vontovorona. L’athlétisme et le paralympique sont installés à M-Hôtel à Ampe­filoha et leur site d’entrainement se situe au Kianja Barea à Mahamasina.

Le badminton est établi à l’espace les Hérons à Vontovorona durant le regroupement. Quant au volleyball, le domaine Wellspring d’Ambohimangakely a été choisi comme port d’attache et le Gymnase d’Andrala­nitra comme site d’entrainement. Le taekwondo, intégré au dernier moment dans les disciplines qui seront jouées aux JIOI de 2023, a choisi le White Palace comme quartier général de regroupent et s’entrainera au Dojo de Nanisana. La boxe réside au M-Hôtel du By-pass et s’entrainera au sous-gradin du Kianja Barea. Toamasina a été choisi comme ville de regroupement pour la natation, et le paralympique a la Piscine du CRJS comme site d’entrainement. Quant au karaté, les athlètes sont hébergés au M-Hotel du By-pass. Le regroupement de la discipline a commencé depuis plusieurs semaines. Pour les autres disciplines, cela débutera à partir de ce jour. Les raquettes malgaches ont choisi l’hôtel le Pavé comme site d’hébergement et se préparent, à partir de ce vendredi, à l’ACSA. Les Barea de Mada­gascar se préparent à Maha­janga et le judo réside à l’Hôtel Asia & Africa. L’haltérophilie, en attente de l’acceptation du secrétaire général du COM et des propositions du COJI avec qui une rencontre amicale de travail est en négociation, sera fixé d’ici peu. Enfin, les instructions du président de la Républi­que pour peaufiner les préparations, chaque président de fédération sera reçu respectivement à partir de ce jour par le ministre de la Jeunesse et des sports et le ministre coach de chaque discipline.