REFONTE LISTE ÉLECTORALE BOENY – Objectif atteint à 88% dans le district de Mahajanga I

Un processus électoral bien organisé, fiable et inclusif, garant de l’apaisement, et exigeant ainsi la participation inclusive de tous les citoyens aux élections. Telle est la vision de la Commission nationale électorale indépendante (CENI) en 2022, en recommandant une opération de refonte des listes électorales et du registre électoral national dans tout le pays. Sur les 150 000 électeurs prévus par la CENI nationale à s’inscrire dans le registre électoral du district de Mahajanga I, seuls 88% de ce nombre sont atteints. Soit 132 774 électeurs enregistrés. La prolongation de la date de l’arrêtage définitif jusqu’au 17 juillet a pu ajouter plus de deux mille nouveaux électeurs dans les fokontany. Le 10 juin, 130 191 électeurs étaient recensés dans la liste, lors de l’arrêtage provisoire. Toutefois, en comparaison à la révision annuelle de la liste électorale (RALE) l’année passée, la prévision est largement dépassée puisque 121 245 électeurs étaient inscrits en 2022. Lors des échéances électorales qui se tiendront avant le 15 mai 2024.