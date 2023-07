PRIX DES JEUNES ÉCRITURES – Inscription ouverte jusqu’au 31 juillet

Pour la cinquième année consécutive, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Radio France Internationale (RFI) et Short Édition rééditent le Prix des jeunes écritures. Ce concours invite toute personne âgée de 18 à 29 ans, étudiant dans une université ou Grande école membre de l’AUF ou à l’ESFAM, passionnée par l’écriture, à soumettre une histoire avant le 31 juillet, minuit (heure de Paris). Les récits de fiction envoyés ne doivent pas dépasser 8 000 caractères (espaces compris), et doivent obligatoirement débuter par : « Ça a duré une bonne minute. Une vraie minute. Une éternité. » Inspirés par ces mots extraits de Indice des feux (Éditions La Peuplade) de Antoine Desjardins, auteur québécois et président du Jury de cette édition 2023. Par ailleurs, du 5 juillet au 31 août, le public peut écrire, lire et voter pour ses textes préférés pour célébrer la littérature courte et la francophonie ! La phase finale s’étalera du 16 au 31 août à 17h (heure de Paris) pendant laquelle 15 œuvres choisies par l’équipe éditoriale de Short Édition et 15 œuvres ayant obtenu le plus de votes des internautes seront connues. À partir de ce palmarès, du 31 octobre au 2 novembre, la remise de prix aura lieu au cours de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique qui se déroulera à Québec du 30 octobre au 3 novembre. Les prix vont distinguer une œuvre choisie par le jury et une œuvre choisie par les votes des internautes. Cette année, le lauréat du Prix du Jury profitera d’un séjour à l’international d’expériences culturelles et littéraires. Le Lauréat du Prix du Public recevra quant à lui, une box culturelle et littéraire. Les œuvres primées seront sélectionnées, d’une part, par les lecteurs et, d’autre part, par un jury de professionnels ayant un attachement particulier à la francophonie. Alors, écrivains en herbe, à vos claviers ! Et libérez votre créativité !