PANNES D’ÉLECTRICITÉ – Les délestages seront « atténués » d’ici trois semaines

Solo Andriamanampisoa, ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures indique que les délestages seront atténués mais pas totalement éradiqués d’ici les trois fameuses semaines.

Des mesures drastiques pour « alléger » la paralysie générée par les délestages. C’est ce que Solo Andriamanampisoa, ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, avait exposé hier dans les locaux de son département. « Les délestages devraient être allégés d’ici deux ou trois semaines », a-t-il annoncé. Dans ses explications, qui restent prudentes vis-à-vis des termes utilisés, le ministre évoque le fait que le problème des pannes d’électricité sera sans doute atténué pour les semaines qui suivent, sans toutefois confirmer leur arrêt total sur les réseaux de distribution de la Jirama. « J’estime que nous pourrons atteindre l’objectif fixé récemment pour les trois semaines. Je ne dis pas que les délestages seront totalement éradiqués », a évoqué Solo Andriamanampisoa. D’après ses explications, les maintenances « obligatoires » au niveau du matériel pourraient également générer des coupures intermittentes.

Fuel lourd

D’après le membre du gouvernement, des objectifs ont été fixé à court et à long terme pour mettre fin aux délestages. Actuellement, le challenge est de pouvoir approvisionner en fuel lourd les centrales de la Jirama. Un défi d’ordre logistique. À en croire les explications de Solo Andriamanampisoa, c’est pour cette raison que le MEH avait suggéré de renforcer la flotte de camions en partance du Port de Toamasina pour approvisionner en fuel lourd (HFO) les grandes villes par voie terrestre. « Pour mettre fin aux délestages dans des villes comme Antananarivo, Toamasina ou encore Antsiranana, il faudrait au moins quatre-vingts camions qui assurent le ravitaillement journalier en effectuant des allers- retours entre Antananarivo et Toamasina. Ce qui veut dire que des véhicules devront rallier non-stop le port de Toamasina avec d’autres régions », a expliqué Solo Andriamanampisoa. Les camions qui assurent cette tâche journalière sont actuellement au nombre de soixante-dix, un effectif qui devrait monter jusqu’à cent pour les semaines qui suivront. Selon les dires du MEH, « si l’effectif des camions grimpe à cent, il serait évident que les délestages pourront être atténués ». Jusqu’à maintenant, les conditions météorologiques ne permettent pas d’exploiter au maximum les centrales solaires comme celle d’Ambatolampy. Celle-ci par exemple ne peut fournir que le tiers de sa capacité de production, 10 mégawatts seulement contre 40 mégawatts. Ce qui amène la Jirama à dépendre du fuel lourd pour s’alimenter. Pour le ministre de l’Energie, il s’agit d’une course contre la montre pour exécuter les directives du président de la République, Andry Rajoelina, qui avait annoncé dimanche dernier que les délestages devront impérativement cesser dans trois semaines.