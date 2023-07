MOTO – COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS – Huit pilotes malgaches en lice à Cape-Town

Madagascar aura des représentants au Motocross of African nations (MXoAN), qui se déroulera du 11 au 13 août à Cape-Town zone 7, en Afrique du Sud. Huit pilotes y entreront en lice dans quatre catégories différentes. Deux pilotes, en l’occurrence Miaro Razafimahefa et Sikina Kentin, sont engagés dans la catégorie 125cc. Trois autres prendront le départ de la catégorie 85cc, à savoir Jeremy Rakotoarima­nana, Besson Guillaume Tsiranana et Leung Yen Sincère, deux autres Thomas Ramanantsoa et Rowan Croft en 65cc et Samuel Valentin dans la catégorie 50cc. «Ils sont les leaders provisoires de leur catégorie respective au championnat de Madagascar», précise l’équipe de la Fédération malgache de motocyclisme, et c’est l’un des critères de sélection des porte-fanions malgaches. Étant affilié à la fédération internationale, Madagas­car a le droit de présenter cinq pilotes par catégorie, mais à cause du coût du déplacement et du droit de licence, certains n’ont pas pu y aller. Les courses se dérouleront sur le circuit de Cape-Town zone 7 qui se trouve à 29 km du centre-ville. La délégation malgache quittera le pays le 4 aout. Les pilotes procèderont à l’essai et au réglage de leur moto de location respective le 5 août.