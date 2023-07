LISTE ÉLECTORALE – Le nombre définitif des électeurs attendu

Ce jour marque la finalisation de la refonte de la liste et l’officialisation du registre électoral national.

J-112. Dans 112 jours, les Malgaches majeurs iront aux urnes pour élire le troisième Président de la quatrième République. La refonte totale de la liste électorale en finalisation, le registre électoral national est attendu ce jour. Avec ce registre, la liste des électeurs sera exhaustive et le nombre exact des électeurs sera bouclé. La barre des 11 millions d’inscrits est atteinte en fin de semaine dernière. Le chiffre a augmenté depuis le 10 juin avec la sortie des dernières statistiques mais force est de constater qu’il sera difficile d’atteindre les chiffres prévisionnels qui sont de 13 millions 593 inscrits. Hier dans l’après-midi, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est toujours en train de recevoir les registres électoraux venant des districts pour pouvoir former le registre national.

Les chantiers

A priori, les questions sur la refonte de la liste et le registre électoral national devraient être bouclés. Néanmoins, la tâche de l’organe de préparation des élections ne sera pas terminée pour autant, les chantiers qui attendent la CENI sont toujours nombreux. Au niveau financier, la CENI a posé un budget prévisionnel de 143 milliards d’ariary pour pouvoir organiser des élections crédibles. Même avec l’ouverture du Basket Fund avec la participation des partenaires techniques et financiers, la contribution de l’État est aussi attendue et le montant tourne autour de 70 milliards d’ariary. Mais lors de l’interview sur les chaines de télévision et radio nationales dimanche dernier, le président de la République a tenu à rassurer le peuple en disant que l’État dispose de fonds pour la préparation des élections et que ce n’était rien par rapport aux subventions allouées à la Jirama, la compagnie nationale d’eau et d’électricité. « Les subventions qu’on donne à la Jirama est d’un montant de 1 400 milliard d’ariary, pensez-vous que nous n’avons pas 65 ou 80 milliards pour préparer les élections ? On les a » déclarait Andry Rajoelina, dimanche dernier. Mais il y a aussi les imprimés utiles pour les élections, une des tâches que la CENI doit aussi impérativement accomplir. Pour l’instant, elle est en recherche d’un imprimeur pour réaliser ces travaux d’impression.