JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Trente-quatre athlètes dans cinq disciplines

Fin du suspense pour certains athlètes, énorme déception pour d’autres. Le conseil des ministres de ce mercredi a enfin validé la participation malgache aux IXe Jeux de la Francophonie. La version 2023 se déroulera, du 28 juillet au 6 août, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Trente-quatre athlètes y représenteront le pays. Le ministère de la Jeunesse et des sports n’a pas encore voulu donner les précisions sur le nombre des athlètes, mais la Grande Ile est engagée dans cinq disciplines, à savoir le basketball féminin U25, l’athlétisme, le tennis de table, le judo et la lutte. Interrogées sur le nombre des athlètes par discipline, les fédérations concernées ont répondu qu’elles n’ont pas encore eu le retour de la part du ministère sur la liste définitive. Les Ankoay filles évolueront dans le groupe de la Côte d’Ivoire, la France et le Maroc. La meilleure joueuse de l’Afrobasket U18, Marion Rasolofoson, renforcera la sélection malgache. Malheureusement pour les Barea, Madagascar sera encore une fois le grand absent en football réservé aux U20, après avoir raté les Jeux africains de plage de beach soccer, il y a quelques semaines en Tunisie, et le Cosafa Cup des seniors en Afrique du Sud en début juillet. Madagascar a été tiré dans le groupe RD Congo, Canada Québec et Congo. Dans le volet culturel, vingt-deux artistes feront le déplacement à Kinshasa. Ces Jeux de la Francophonie serviront aux athlètes malgaches de préparation en vue des Jeux des Iles sur le sol malgache, en fin août.