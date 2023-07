JEUX DE LA FRANCOPHONIE – La participation confirmée

La participation de Madagascar à la 9e édition des Jeux de la Francophonie à Kinshasa qui se déroulera du 28 juillet au 06 août, a été officiellement approuvée lors du Conseil des ministres le 19 juillet. La délégation malgache est composée de 78 représentants, dont 22 artistes talentueux qui se préparent à représenter fièrement le pays. Cette année, nous serons représentés dans 7 catégories, au lieu des 8 prévues initialement, car les représentants dans la catégorie « Conte et Conteurs » ont malheureusement dû annuler leur participation. Dans la catégorie « Chanson », c’est le groupe Ndaty Lahy qui portera haut les couleurs de Madagascar, tandis que le hip-hop sera représenté par Moustik Crew. En jonglerie, c’est le groupe Pi freestyle qui fera découvrir son talent. Dans la catégorie littérature, c’est Narda Natioranomena, alors que la peinture sera représentée par l’artiste Richianny Raheri-njatovo. La photographie sera entre les mains expertes de Toky Dimbima-lala, et la sculpture sera portée par Andriantse-heno Fitiavana Ratovo. Les représentants sont fiers de leur sélection et se préparent activement pour ce grand rendez-vous. « Nous confirmons toujours que nous sommes prêts pour représenter Madagascar et rayonner le pays dès le début. Nous ferons de notre mieux pour porter haut les couleurs de notre fierté internationale » avoue Patô Ramamonjisoa dans la catégorie Jonglerie du groupe Pi freestyle. Le départ de la délégation est prévu pour ce lundi ou mardi. Les responsables sont actuellement en train de finaliser tous les documents nécessaires pour que nos héros puissent briller lors de cette compétition d’envergure internationale.