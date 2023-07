IMERINTSIATOSIKA – Une mère écrouée pour le meurtre de son enfant

Présentés devant le parquet, une femme de vingt-huit ans et son concubin ont été jetés en prison pour avoir torturé à mort une petite fille de trois ans.

Un fait-divers qui glace le sang. Torturée à mort par sa mère et son beau-père, une fillette de trois ans a trouvé une mort tragique à Imerintsiatosika. Tenue comme auteure principale de cet infanticide, sa mère biologique a été arrêtée la semaine passée. Mouillé dans cette affaire pour complicité, son second mari avec qui elle a emménagé avec la jeune défunte après rupture avec le père de cette dernière, n’a pas non plus échappé à l’incarcération. Le corps sans vie de l’enfant attendait son père biologique lorsqu’il était venu pour rendre visite. La peau de la gamine était toute décapée et des brûlures ont été relevées sur la dépouille comme si on avait versé sur elle de l’eau bouillante. La mère de famille incriminée est âgée de vingt-huit ans. Elle a eu deux enfants avec son ex-époux. Alors que l’aîné, plus indépendant a été gardé par le père après leur séparation, la petite dernière est restée avec sa maman qui habitait avec son concubin.

Empoisonnement

Au début, aucun incident majeur ne semble avoir été signalé. Néanmoins, des personnes de l’entourage de la famille indiquent que l’enfant réclamait souvent son père biologique, un fait qui dérangeait le petit-ami de sa mère. Pour sa part, cette dernière réagissait avec colère et s’en prenait à l’enfant. La police a été saisie dès que le décès est survenu. En essayant de se disculper, le couple a indiqué que la petite fille aurait été empoisonnée par des personnes malintentionnées. Après bouclage des enquêtes préliminaires conduites par la police, l’affaire a été conduite devant le parquet près tribunal de première instance à Arivonimamo. À l’issue de l’audition, le parquet a prononcé la mise en détention provisoire de deux suspects en attendant la tenue du procès.