HISTOIRE – Un ouvrage sur le couronnement de Radama II

En collaboration avec Ecoprim, imprimeur créé en 1992, Nicolas Martin, passionné d’histoire et auteur, dévoile officiellement le fruit de ses recherches sur l’histoire de Madagascar.

La présentation d’un livre qui s’intitulé « Symboles royaux et rivalités à la cour d’Antananarivo sous le règne de Radama II », a eu lieu au siège d’Ecoprim à Ankorondrano hier, en présence de personnalités éminentes dans le domaine culturel, telles que la directrice générale du groupe Prey, Vola Rasoamanana, le directeur général de l’office de Rova de Madagascar (ORMada), Aro Ilon’Aina Rakotondrabao Andrian- tsihafa, des chercheurs en histoire et bien d’autres. Cet ouvrage plonge en profondeur dans l’histoire cachée de la royauté à Madagascar, plus précisément avant et après le couronnement de Radama II. « J’ai toujours été fasciné par l’histoire de Madagascar et c’est ce qui m’a poussé à entreprendre ce projet. Pour écrire cet ouvrage, j’ai eu l’opportunité de collaborer avec des historiens, des académiciens, des enseignants et des chercheurs malgaches, qui ont grandement enrichi mes recherches. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les universitaires et les docteurs pour leur précieuse contribution », affirme Nicolas Martin, auteur du livre. L’auteur s’est particulièrement inspiré des archives nationales de Madagascar, qui sont disponibles à la Bibliothèque nationale et qui ont été scannées par les Anglais en 2017, rendant ainsi ces informations accessibles sur internet.

Scientifique

« Je félicite Nicolas Martin pour son livre car il est plus qu’un scientifique. Il a réussi à apporter un éclairage sur les problématiques de Radama II que peu de gens connaissent. L’écriture de l’histoire requiert de nombreuses étapes, notamment l’accès à l’éducation universitaire et le développement d’un sens critique. Écrire une histoire de manière scientifique implique de se documenter en s’appuyant sur des preuves et des références solides », exprime Dr Bako Rasoarifetra, enseignant-chercheur à l’Université d’Antananarivo (UA). Le livre sera disponible dans plusieurs librairies dès la semaine prochaine, notamment à la librairie Saint Paul, Tana Water Front, Librairie Antaninarenina, au musée de Rova de Madagascar et au musée de l’UA à Isoraka. Après une quête de 4 ans, Nicolas Martin peut enfin savourer le succès de son travail acharné et de son dévouement. Son ouvrage offre un éclairage érudit sur les symboles royaux et les rivalités qui ont marqué le règne de Radama II. Les lecteurs pourront s’immerger dans une époque fascinante de l’histoire malgache et découvrir un pan méconnu de la royauté de la Grande île.