EXAMEN DU BACCALAUREAT – Des fuites de sujets signalées dès le premier jour

Les sujets de plusieurs épreuves, dont ceux de l’Histoire-Géographie, de l’Anglais et du Malagasy, auraient été diffusés depuis le début de cette semaine. Des candidats ont été arrêtés.

La fuite de sujets généralisée ? Des sujets d’examen du baccalauréat, autres que ceux de l’Histoire-Géographie, auraient été divulgués dès le premier jour des épreuves. À Nosy Varika, trois candidats sont en garde à vue suite à une forte suspicion de fuite de sujets. Des sources auprès de la Gendarmerie et auprès de l’université de Fianarantsoa rapportent qu’ils ont été pris avec des corrigés des sujets des épreuves de Malagasy et d’Anglais, lundi. « Après la confrontation des sujets d’examen avec les notes qu’ils avaient sur eux, il a été vérifié qu’ils détenaient les corrigés des sujets d’examen de l’épreuve de Malagasy et celle de l’Anglais», soulignent ces sources, hier. Ces candidats sont mis en examen pour tricherie et pour fraude. Ils seront déférés au Parquet de Fianarantsoa, une fois l’enquête terminée, selon la Gendarmerie. La source auprès de l’université de Fianarantsoa révèle que ces candidats ont été relaxés. « Personne n’a porté plainte. Le temps de détention en garde à vue étant écoulé, ils ont été libérés », affirme-t-elle.

Origine

À Antsirabe, une source rapporte que des candidats avaient des sujets traités sur eux, pendant l’épreuve d’Anglais, lundi après-midi. Sur les réseaux sociaux, les personnes qui les vendent ont justifié avec des photos à l’appui que ceux qu’ils ont proposés ont été les sujets qui étaient sortis à l’examen, pour attirer encore plus de « clients ». Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique n’a confirmé que la fuite de sujet pendant l’épreuve d’Histoire-Géographie. L’origine de ces fuites n’est pas encore dévoilée. « L’enquête va révéler les responsables», indique Julien Salava, secrétaire général auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire d’Etat en charge de la Gendarmerie, le général Serge Gellé a indiqué, mercredi, qu’une dizaine de personnes ont déjà été arrêtées dans cette affaire.