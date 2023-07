ÉPREUVE D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE – Des candidats s’intéressent peu au rattrapage

Tous les candidats concernés par le rattrapage de l’épreuve d’Histoire- Géographie, ne seront pas vus dans les salles d’examen, ce matin, pour passer cette épreuve. Beaucoup pensent obtenir de bonnes notes, avec ce qu’ils ont fait avec le sujet de recours. « Le sujet tombait sur ce que j’ai révisé, dernièrement », affirme Milanto, candidate à Antananarivo. D’autres se reposent sur la faveur que l’État leur a accordée. « Nos surveillants ont ramassé nos feuilles, une heure après le début de l’épreuve. Ils nous ont dit que nous obtiendrons la moyenne, de toute façon. Puis, l’État a dit qu’il va nous accorder un bonus. C’est dans la poche !», lance un candidat de la série A2. L’Ètat souligne que ce rattrapage est facultatif. « Pour ceux qui envisagent de repasser cette épreuve, ce sera la note supérieure qui sera considérée. », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres du 19 juillet. Tous les candidats des séries A1, A2, C et D, concernés par cette fuite de sujet, obtiendront, un bonus dans l’épreuve d’Histoire-Géographie. D’autres prévoient, toutefois, de revenir pour cette épreuve. « Nous avons eu le temps nécessaire pour répondre aux questions. Mais je n’étais plus concentré. Je ne perds rien, en me présentant au centre d’examen, demain (ndlr : ce jour) », indique un autre candidat. Les candidats auront à traiter le deuxième sujet de recours, ce matin.