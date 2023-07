BACCALAURÉAT À MAHAJANGA – Inquiétude des candidats et parents mercredi

Mercredi noir pour les parents et tous les candidats de l’examen du baccalauréat à Mahajanga comme dans tout le pays. L’épreuve d’histoire-géographie était prévue démarrer à 13h30, les candidats étaient déjà présents vers midi trente dans les centres d’examen. D’autres n’étaient même pas rentrés car ils habitent loin. Leurs parents leur ont apporté leur déjeuner. « Nous étions déjà dans la cour du lycée Philibert Tsiranana. Nous avons attendu jusqu’à 15 heures, mais l’épreuve ne commençait toujours pas. Puis nous avons entendu qu’il y avait une fuite de sujet, et qu’on attendait un autre. Finalement, il a commencé vers 16h30 », raconte une candidate. « J’étais en chemin à Amparehigidro, à 6 km de Mahajanga, pour revenir à la maison après avoir fait manger mon fils. J’ai entendu alors que l’examen était annulé car il y avait une fuite de sujet et qu’il ne débuterait que vers 16 heures. J’étais revenue immédiatement au lycée Philibert Tsiranana, car je n’ai pas pu retourner à la maison. Les candidats étaient très perturbés», déplore une mère de famille. L’épreuve d’histoire-géographie a démarré vers 16 heures au centre d’examen du lycée Fjkm Ziona vaovao à Tsaramandroso-ambony, mercredi soir. Les parents ont fourni des lampes de poche et des bougies à leurs enfants pour prévenir le délestage. « Les sujets étaient dictés, cela a encore retardé le début de l’épreuve car les candidats ont dû attendre la dictée des sujets en français avant celui en langue malagasy », raconte une mère très inquiète en attendant son fils, jusqu’à la fin de l’épreuve, mercredi soir à Tsaramandroso- ambony. « Nous sommes rentrés vers 21 heures à la maison, et mon fils ne savait plus que réviser de la matière de la dernière journée à 3 heures du matin », souligne un père de candidat. Aujourd’hui, le flou règne sur le programme car, après la déclaration du ministère de tutelle et des responsables, la matière histoire-géographie reprendra ce matin. Cette matinée est aussi prévue pour les candidats de la série L et OSE pour passer l’épreuve de SES. Et l’épreuve théorique d’éducation physique et sportive (EPS) pour les dispensés achèvera l’examen cet après-midi.