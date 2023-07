ANTSIRANANA-TOAMASINA – Échanges fructueux entre les deux conseils municipaux

Une délégation des conseillers municipaux de la commune urbaine de Toamasina a séjourné pendant une semaine dans la capitale du Nord pour échanger des expériences avec leurs homologues antsiranais.

Une bonne initiative des deux présidents des conseilsmunicipaux d’Antsiranana et de Toamasina. Les deux hommes sont membres de l’Association des présidents des conseils municipaux des grandes villes de Madagascar. Celui d’Antsiranana, Jean Christian Ravelomiango, a été élu président de cette organisation lors des élections à Antsirabe, et celui de Toamasina, en tant que trésorier. Ce qui a facilité cet échange qui a pour objectifs de corriger ce qui ne va pas et d’améliorer ce qui peut être réparé. Cependant, les communes urbaines de Toamasina et d’Antsiranana ont respectivement leurs spécificités et leurs méthodes de travail. Au cours des réunions successives organisées dans la salle du conseil municipal d’Antsiranana, de nombreux sujets ont été abordés, dont la gestion des deux ports, des pousse-pousse et motos, les bornes fontaines, le sponsoring, les indemnités, la production du sel… Les deux présidents ont successivement dirigé ces réunions. L’occasion a permis aux Antsiranais de partager avec les visiteurs quelques-uns des actes délibérés par le conseil municipal. Preuve de la bonne relation entre l’exécutif et l’organe délibérant. Ils ne doivent pas être des ennemis si le développement de la cité prime, car ce sont des personnes élues par la population et elles doivent donc rendre des comptes à leurs électeurs. Les indemnités des conseillers, qui sont différentes, ont été également discutées. Celles de Toamasina sont inférieures à celles de Mahajanga et d’Antsiranana, mais quand on se réfère aux textes, elles ne devraient pas être au-dessus de 36 000 ariary.

Revenus différents

Cependant, les revenus ne sont pas les mêmes entre les deux camps car, selon les informations apportées par les conseillers de Toamasina, cinq cents à mille conteneurs par jour sortent de la commune du grand port de l’Est, alors qu’il faut plusieurs jours pour atteindre ce chiffre à Antsiranana. Cela détermine sûrement les revenus de la municipalité. On croit que l’échange effectué changera les choses. L’ordre protocolaire est le même, mais tout le monde s’accorde à dire que les conseillers ne sont pas pris en considération lorsqu’il y a une cérémonie officielle. Dans la gestion des pousse-pousse, les pratiques ne sont pas les mêmes, car dans la municipalité d’Antsiranana, quand les propriétaires paient les droits de parking, ils sont autorisés à se garer partout, mais c’est l’inverse à Toamasina. L’occasion leur a aussi permis de faire le point sur les réalisations. Mention particulière pour le projet Padeve. Ensemble, les deux parties ont sillonné à pied, pendan deux jours, les rues réhabilitées dans le cadre de ce projet.

De fait, les visiteurs ont constaté la propreté et la métamorphose de la capitale du Nord. Concernant le ramassage des ordures, la commune urbaine d’Antsiranana n’utilise plus des bacs et les a remplacés par des camions qui sillonnent les quartiers pour collecter les déchets. Cependant, il existe trois dépôts d’ordures dans la ville. « Pendant la descente, les réalisations et l’embellissement de la ville ont ouvert les yeux des conseillers de Toamasina. Un point important qu’ils ont pu tirer, car ces échanges nous ont tous permis de lister des idées innovantes sur des sujets différents», affirme le président du conseil de la mairie d’Antsiranana. La visite s’est terminée par une visite du chantier de Bazary-kely afin de constater de visu l’avancement des travaux de réhabilitation du marché. Outre la soirée récréative, les élus des deux conseils municipaux ont mis en pratique la tradition « joindre l’utile à l’agréable ». Car le Nord dispose de sites touristiques attractifs, et la rencontre s’est terminée dimanche sur la plage mythique de Ramena.